Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоны

Глава Краснодарского края: локомотивами развития региона остаются АПК, туризм и транспортНовости партнеров 12 сентября, 15:55
СМИ: ЕСПЧ признал время на дорогу до работы частью рабочего дняМеждународная панорама 12 сентября, 15:55
Морской терминал в Калининградской области планируется построить к лету 2018 годаТранспорт 12 сентября, 15:47
СМИ: советник главаря ИГ и еще почти 40 боевиков уничтожены в ИракеМеждународная панорама 12 сентября, 15:29
Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровеньОбщество 12 сентября, 15:17
МИД РФ: попытки увязать открытие участков на Украине с голосованием в Крыму смехотворныПолитика 12 сентября, 15:16
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 12 сентября, 15:15
Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоныОбщество 12 сентября, 15:12
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 12 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ростуризм в связи со взрывом в городе Ван на востоке Турции, в результате которого пострадали почти 50 человек, напоминает российским туристам о рекомендации по возможности не покидать курортные зоны. Об этом ТАСС сообщил руководитель ведомства Олег Сафонов.
"У нас неоднократно были рекомендации касаемо Турции и других направлений, где происходят террористические акты. Мы говорим о том, что нужно проявлять осмотрительность, осторожность, по возможности находиться в основном в туристских зонах, они хорошо охраняются", - сказал он.
К сожалению, такие рекомендации сейчас актуальны не только для Турции, но и для европейского направления, отметил Сафонов.
Глава ведомства отметил, что организованных туристов из РФ в провинции Ван нет.
Ранее губернаторство провинции Ван сообщило, что в результате подрыва заминированной автомашины в одноименном городе пострадало 48 человек, в том числе двое полицейских. По предварительным данным, теракт совершили члены Рабочей партии Курдистана, но пока официально это не подтверждено.