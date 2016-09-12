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Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоны

Общество
12 сентября, 15:12 дата обновления: 12 сентября, 15:52 UTC+3
Глава ведомства отметил, что туристические зоны хорошо охраняются
Материал из 1 страницы
© DHA via AP

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ростуризм в связи со взрывом в городе Ван на востоке Турции, в результате которого пострадали почти 50 человек, напоминает российским туристам о рекомендации по возможности не покидать курортные зоны. Об этом ТАСС сообщил руководитель ведомства Олег Сафонов.

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"У нас неоднократно были рекомендации касаемо Турции и других направлений, где происходят террористические акты. Мы говорим о том, что нужно проявлять осмотрительность, осторожность, по возможности находиться в основном в туристских зонах, они хорошо охраняются", - сказал он.

К сожалению, такие рекомендации сейчас актуальны не только для Турции, но и для европейского направления, отметил Сафонов.

Глава ведомства отметил, что организованных туристов из РФ в провинции Ван нет.

Ранее губернаторство провинции Ван сообщило, что в результате подрыва заминированной автомашины в одноименном городе пострадало 48 человек, в том числе двое полицейских. По предварительным данным, теракт совершили члены Рабочей партии Курдистана, но пока официально это не подтверждено.

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