Суд в Орле запретил установку памятника Ивану Грозному до окончания судебного процесса

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ОРЕЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Заводской районный суд Орла принял к производству иск об оспаривании действий горадминистрации и мэра города по установке памятника Ивану Грозному в охранной зоне памятника истории и культуры федерального значения "Здание магистрата". Также суд запретил установку памятника до окончания судебного разбирательства, сообщили в пресс-службе суда.
"Административный истец, которым выступает физическое лицо, полагает, что указанное решение принято в нарушение правил установки объектов монументального искусства на территории Орла. Он просит признать действия органов местного самоуправления по возведению памятника Ивану Грозному в охранной зоне противоречащими законодательству РФ", - следует из сообщения ведомства. Истец также просит обязать административного ответчика отменить решение об установке памятника Ивану Грозному на площади Карла Маркса перед "Зданием магистрата" и восстановить в прежнем виде данную охранную зону. "Суд запретил установку памятника Грозному до принятия судом решения о законности возведения объекта в охранной зоне", - резюмировали в суде.
Изначально памятник Грозному, который считается основателем Орла, планировалось открыть 3 сентября, за два дня до 450-летнего юбилея города. Однако 18 июня в Орле прошел санкционированный пикет против его установки. Собравшиеся заявляли о недопустимости установки монумента в охранной зоне другого памятника архитектуры - здания театра "Свободное пространство". Его участники собрали более сотни подписей против памятника, еще около 500 подписей активисты собрали под петицией на сайте change.org.
Позднее сообщалось, что памятник Ивану Грозному установят 7 сентября возле Богоявленского собора.
Как ранее сообщал ТАСС, подавляющее большинство жителей Орла по результатам проведенного опроса оказалось за установку в городе первого в РФ памятника царю Ивану Грозному. Как сообщил ТАСС первый замгубернатора региона Александр Бударин, более 70% из тех, кто слышал о планах установить монумент, высказались за его установку, причем 70% опрошенных согласились с местом, изначально выбранным для памятника - у здания детского театра "Свободное пространство".
Ранее в городе прошел пикет противников установки памятника вообще и его установки конкретно в этом месте. Всего горожанам предлагалось около 20 мест - в центре Орла, на окраине, на привокзальной площади или на въезде в город, в городских парках и т. д. За эти варианты проголосовали примерно от 1 до 4% респондентов. В опросе приняли участие порядка 450 человек разного возраста, рода занятий и достатка, он проводился сотрудниками социологической лаборатории орловского филиала РАНХиГС.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не против установки памятника Ивану Грозному в Орле, сообщил ранее губернатор Вадим Потомский, слова которого приводит пресс-служба. Он задал патриарху вопрос о памятнике во время его визита в Орел, и тот отметил, что Грозный, как и Петр Первый, был мощным государственником и навсегда останется таким в истории.
"Орел заслуживает, чтобы памятник его основателю был поставлен, - привел Потомский слова патриарха. - Никогда не канонизируют ни Петра (Первого) ни Ивана Грозного. Никогда. За методы управления к ним есть вопросы, но как мощные государственники они в истории останутся навсегда".
Памятник Ивану Грозному также планируют установить во Владимирской области напротив резиденции царя Александровской слободы. Трехметровая скульптура появится на берегу реки Серой.