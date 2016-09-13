Собянин: день города отметили в Москве 10 млн человек

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Десять миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 869-летию Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"10 миллионов человек отпраздновали в минувшие выходные день рождения Москвы. Постарались сделать программу максимально насыщенной, разнообразной, веселой и познавательной", - написал мэр на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр отметил, что в числе мероприятий прошел парад техники, концерты, фестивали, театрализованные представления, мастер-классы, велозаезды, конкурсы и экскурсии. "Больше 1 тыс. мероприятий. Несколько десятков улиц в центре города стали пешеходными, чтобы народным гуляниям было, где развернуться", - отметил Собянин.

Празднование Дня города в Москве впервые прошло во вторые выходные сентября.