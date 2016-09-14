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Пресс-служба Горбачева опровергла сообщение о резком ухудшении его здоровья

Общество
14 сентября, 14:25 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 14, сентября. /ТАСС
Экс-президент СССР отказался от поездки в Прагу по рекомендации врачей
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Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

© Михаил Метцель/ТАСС

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба экс-президента СССР Михаила Горбачева опровергла сообщение о резком ухудшении его здоровья.

"Михаил Сергеевич отказался от поездки в Прагу по рекомендации врачей, но он работает в обычном режиме, каждый день приезжает в фонд. Вчера был и сегодня приедет. Но поездка в Прагу - это дополнительная нагрузка для организма, более серьезная, поэтому врачи рекомендовали от нее воздержаться", - отметили в пресс-службе.

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Пражская газета "Лидове новины" в своей электронной версии сообщила, что Горбачев отказался от участия в запланированной на 16-18 сентября в Праге международной конференции "Общая безопасность после холодной войны. Как решить новые проблемы? Европейская безопасность и Россия". "Михаил Горбачев не приедет в Прагу, - отметило издание. - Врачи не рекомендовали ему участие в конференции по состоянию здоровья".

Эту информацию подтвердил журналистам один из организаторов конференции, чешский публицист Милан Сиручек. "Сегодня утром мы получили сообщение, что Михаилу Горбачеву прошедшей ночью стало плохо. К нему были вызваны врачи. Они рекомендовали (экс-президенту СССР), как минимум, в течение предстоящих нескольких недель не покидать Москву," - подчеркнул он.

На конференции, для участия в которой приглашены видные европейские политики эпохи "перестройки" и последовавших за ней десятилетий, бывший советский лидер был заявлен как главный гость. Он также должен был встретиться с чешским президентом Милошем Земаном. В воскресенье Горбачев планировал проголосовать на выборах в Госдуму на избирательном участке, созданном в Праге при посольстве РФ в Чехии.

Фонд Михаила Горбачева является одним из организаторов предстоящей в Праге конференции с участием ветеранов европейской политики.

 

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