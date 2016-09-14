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Голодец: более 1,3 тыс. машин "скорой" поступят в регионы до конца недели

Общество
14 сентября, 17:02 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Михаил Селиванов
На реализацию программы государство выделило 3 млрд рублей, отметила ампредседателя правительства РФ
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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Более 1,3 тысяч машин "скорой помощи" поступят в регионы РФ до конца недели, сообщила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород.

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"На сегодняшний день более 200 автомобилей "скорой помощи" по федеральной программе уже поступили в регионы. До конца недели в субъекты РФ поступит еще более 1,3 тысячи автомобилей", - сказала Голодец. Она добавила, что на реализацию программы государство выделило 3 млрд рублей.

"Очень бы хотелось, чтобы эта программа была продолжена, и с высокой степенью вероятности нам это удастся. Закупка автомобилей "скорой помощи" - не только поддержка медицины, но и отечественного автомобилестроения. Наши предприятия сегодня делают автомобили точно по технологическому заказу и по последним требованиям медицинских технологий", - добавила Голодец.

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Голодец, Ольга Юрьевна
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