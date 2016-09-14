Голодец: более 1,3 тыс. машин "скорой" поступят в регионы до конца недели

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Более 1,3 тысяч машин "скорой помощи" поступят в регионы РФ до конца недели, сообщила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород.
"На сегодняшний день более 200 автомобилей "скорой помощи" по федеральной программе уже поступили в регионы. До конца недели в субъекты РФ поступит еще более 1,3 тысячи автомобилей", - сказала Голодец. Она добавила, что на реализацию программы государство выделило 3 млрд рублей.
"Очень бы хотелось, чтобы эта программа была продолжена, и с высокой степенью вероятности нам это удастся. Закупка автомобилей "скорой помощи" - не только поддержка медицины, но и отечественного автомобилестроения. Наши предприятия сегодня делают автомобили точно по технологическому заказу и по последним требованиям медицинских технологий", - добавила Голодец.