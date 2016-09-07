Медведев передал Бурятии десять автомобилей скорой помощи

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев передал Бурятии 10 автомобилей "ГАЗ" для службы скорой медицинской помощи.

Председатель правительства напомнил, что десять лет назад, когда осуществлялся национальный проект в сфере здравоохранения, в регионы поставлялось большое количество автомобилей скорой помощи. "Потом мы исходили из того, что регионы продолжат эту программу, но сейчас ситуация трудная, поэтому решили помочь из федерального бюджета", - отметил глава кабинета министров.

По недавнему постановлению правительства на поставки более тысячи автомобилей скорой помощи будет потрачено 3 млрд рублей.

Медведев осмотрел один из переданных Бурятии автомобилей, заметив, что "это первая поставка, в которой машины оборудованы кондиционерами". Министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников уточнил, что автомобили оборудованы "всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, системой ГЛОНАСС". "Даже сейф предусмотрен для наркотических препаратов", - обратил внимание глава кабмина.

По данным Минздрава РФ, для полного переоснащения парка автомобилей скорой помощи в России необходимо порядка 30 тыс. машин, один оборудованный автомобиль обходится в среднем в 2,5 млн рублей. "Потихоньку будем эту программу продолжать, главное - это жизни людей, которые удастся спасти", - подчеркнул председатель правительства.