У пользователей "ВКонтакте" пропали сохраненные ранее аудиозаписи

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в четверг вечером пожаловались на отсутствие ранее сохраненных аудиозаписей на персональных страницах.

Плейлисты исчезли как в версиях соцсети для ПК, так и в мобильном приложении.

По состоянию на 23:11 мск недоступна стала вся музыка. На экране появляется сообщение: "К сожалению, раздел Аудиозаписей временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже".

Пользователи также периодически не могут получить доступ ко всей соцсети ни через мобильные приложения, ни через браузер.

Как сообщили в пресс-службе компании. специалисты "ВКонтакте" работают над устранением причин сбоев.

"Мы в курсе ситуации, чиним", - заявил представитель "ВКонтакте", не уточнив, сколько времени займет устранение неполадок.

Ранее на этой неделе "ВКонтакте" вернула в приложение для iOS раздел "Аудиозаписи", который был удален в феврале 2015 года из-за конфликта с правообладателями.

#вкживи

Это не первый такой сбой в работе соцсети. Как и ранее в таких ситуациях, пользователи "пришли" в Twitter, сопровождая свои записи о неполадках хэштегом #вкживи.

вк умирает чаще, чем персонажи в игре престолов #вкживи — пьяный василёк (@VasyokPidorok) 15 сентября 2016 г.

эй, музыка вконтакте, ты куда? подожди! — марк во мраке (@vcexopowo) 15 сентября 2016 г.

А может быть вконтакте просто устал пытаться оправдывать ваши каждодневные ожидания, и ему просто нужны обнимашки и чаёк.#вкживи — KoMARga (@komar_ga) 15 сентября 2016 г.

Что происходит с #вконтакте . Ни одного человека нет онлайн. Что происходит? — Alyona Savina (@alyonkasavina) 15 сентября 2016 г.

@vkontakte могли хотя б названия песенок в плейлистах оставить... — эМ (@Theem7) 15 сентября 2016 г.

Миллионы беженцев из ВК собрались на территории Твиттера. Возможна гуманитарная катастрофа. #вкживи — Вадим Богданов (@VadikBogdanov) 15 сентября 2016 г.