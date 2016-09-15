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У пользователей "ВКонтакте" пропали сохраненные ранее аудиозаписи

Общество
15 сентября, 23:12 UTC+3
Также люди жалуются и на проблемы с доступом к самой соцсети. Специалисты компании работают над устранением причин возникших сбоев
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в четверг вечером пожаловались на отсутствие ранее сохраненных аудиозаписей на персональных страницах.

Плейлисты исчезли как в версиях соцсети для ПК, так и в мобильном приложении.

По состоянию на 23:11 мск недоступна стала вся музыка. На экране появляется сообщение: "К сожалению, раздел Аудиозаписей временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже".

Пользователи также периодически не могут получить доступ ко всей соцсети ни через мобильные приложения, ни через браузер.

Как сообщили в пресс-службе компании. специалисты "ВКонтакте" работают над устранением причин сбоев.

"Мы в курсе ситуации, чиним", - заявил представитель "ВКонтакте", не уточнив, сколько времени займет устранение неполадок.

Ранее на этой неделе "ВКонтакте" вернула в приложение для iOS раздел "Аудиозаписи", который был удален в феврале 2015 года из-за конфликта с правообладателями.

#вкживи

Это не первый такой сбой в работе соцсети. Как и ранее в таких ситуациях, пользователи "пришли" в Twitter, сопровождая свои записи о неполадках хэштегом #вкживи.

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