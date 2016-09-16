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Пенсионеры из пострадавших от паводка районов Приморья получили пенсии досрочно

Общество
16 сентября, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Также в регионе организованы своевременные выплаты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, налажено обеспечение нуждающихся инвалидов техническими средствами реабилитации
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пенсионеры Приморья, проживающие в зонах подтопления, где отсутствует транспортное сообщение, получили пенсии и пособия вовремя, а в некоторых случаях и досрочно. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

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"Наиболее острый вопрос доставки пенсий и иных социальных выплат за сентябрь в отношении 15,9 тысячи пенсионеров, проживающих в населенных пунктах, с которыми отсутствовало регулярное транспортное сообщение, решен полностью", - сказал министр. "Доставка пенсий гражданам, получающим выплаты через почтовые отделения - это 8,3 тысячи человек, осуществлена вне графика, в том числе досрочно. Пенсии 7,6 тысячи граждан, которые пользуются услугами кредитных организаций, зачислены на лицевые счета 9 и 14 сентября", - отметил Топилин.

Также в регионе организованы своевременные выплаты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, налажено обеспечение нуждающихся инвалидов техническими средствами реабилитации. В пострадавших населенных пунктах находится 163 получателя выплат по социальному страхованию. С "Почтой России" согласован график доставки им страховых выплат за сентябрь: период с 20 по 25 сентября.

"Оперативно решается вопрос о предоставлении инвалидам утерянных технических средств реабилитации. Часть ТСР уже выдана, часть будет предоставлена до 30 сентября", - заметил министр. Организовано проведение медико-социальной экспертизы граждан с выездом экспертов по месту жительства людей, в пунктах временного размещения и в заочном порядке. С 1 по 13 сентября освидетельствовано 484 гражданина.

По состоянию на 16 сентября в регионе остаются подтопленными 434 жилых дома в 5 муниципальных образованиях. Кроме этого, 835 приусадебных участков остаются в зоне подтопления. Тем не менее, за сутки от воды освободились 89 жилых домов и 148 приусадебных участков.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

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