Поток туристов в Крым вырос с начала года почти на 25%

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Крым с начала года посетили 4,6 млн отдыхающих, что на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма региона.

"Крым обслужил за 8,5 месяцев 2016 года 4 млн 610 тыс. отдыхающих, что на 24,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма - 42% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма - 35%, на Восточном побережье Крыма - 18%, в других регионах - 5%. Загрузка работающих санаториев и отелей составила 55%", - сказал министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий, слова которого приводит пресс-служба.

По данным министерства, в 2015 году в Крыму отдохнуло 4 млн 598 тыс. туристов.