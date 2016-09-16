Поток туристов в Крым вырос с начала года почти на 25%

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Крым с начала года посетили 4,6 млн отдыхающих, что на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма региона.
"Крым обслужил за 8,5 месяцев 2016 года 4 млн 610 тыс. отдыхающих, что на 24,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма - 42% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма - 35%, на Восточном побережье Крыма - 18%, в других регионах - 5%. Загрузка работающих санаториев и отелей составила 55%", - сказал министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий, слова которого приводит пресс-служба.
По данным министерства, в 2015 году в Крыму отдохнуло 4 млн 598 тыс. туристов.