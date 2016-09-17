В ГА ООН исполнили "Калинку" по случаю Международного дня мира

ООН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Детский хор из Южной Кореи исполнил в пятницу "Калинку" в зале Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по случаю Международного дня мира. Русская песня стала "гвоздем" неформального заседания, на котором собрались дипломаты государств-членов ООН и важные гости, в том числе посланники мира Леонардо Ди Каприо, Майкл Дуглас и Стиви Уандер.

Знаменитой песней хор Rainbow закончил свое 15-минутное выступление на подиуме Генассамблеи. Аудитория встретила выступление аплодисментами, а затем наградила детей, одетых в национальные наряды и платья разных народов мира, бурными овациями.

Празднование Международного дня мира началось в пятницу с минуты молчания и удара в "Колокол мира", расположенный на площади перед зданием секретариата ООН. В церемонии приняли участие десятки людей, в том числе генеральный секретарь организации Пан Ги Мун и председатель 71-й Генассамблеи Питер Томсон. На мероприятие также были приглашены дети из 193 государств-членов ООН, которые держали в руках флаги своих стран.

"В Международный день мира мы призываем участников боевых действий по всему миру сложить оружие и в течение суток соблюдать глобальное перемирие. Этот простой и символичный шаг вернет нас к истокам ООН: поиску длительного и прочного мира", - заявил генсек ООН перед тем, как ударить в колокол. По его словам, урегулирование конфликтов - это сложная, но выполнимая задача. "Вы все знаете, что мир не достигается случайно. Мир - это не дар судьбы. Мир - это то, над чем мы все должны трудиться каждый день и в каждой стране", - указал Пан Ги Мун.

Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблеей в 1981 году. С 2001 года он отмечается 21 сентября. В этом году праздничные мероприятия были перенесены на несколько дней, так как на следующей неделе в штаб-квартире ООН будет проходить общеполитическая дискуссия ГА, которая будет сопровождаться десятками различных встреч, форумов и конференций.

Ежегодно в этот день в штаб-квартире ООН звонит "Колокол мира", подаренный Японией в 1954 году, когда страна еще не являлась страной-членом всемирной организации. Он отлит из монет, пожертвованных представителями 60 стран-участниц 13-й Генеральной конференции национальных ассоциаций ООН, которая проходила в Париже в 1951 году. Колокол, весом в 116 кг, удерживает деревянная конструкция из японского кипарисового дерева, по форме напоминающая синтоистский храм. Сооружение располагается на каменном фундаменте, подаренном ООН Израилем.

Шесть лет назад колокол был перенесен на набережную штаб-квартиры ООН из-за проходившего в ней капитального ремонта. В мае 2015 года он вновь вернулся на привычное место - в японский сад, расположенный на углу зданий секретариата и Генеральной Ассамблеи всемирной организации.