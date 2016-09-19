Скворцова: в РФ нужно добиться сокращения детской смертности в три раза

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова считает возможным добиться снижения детской смертности в РФ в три раза, взрослой - в 1,5 - 2 раза. Об этом она заявила журналистам по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по теме приоритетов социальной и демографической политики.

"Сейчас мы достигли показателя смертности в детском возрасте 0,75 на 1 тыс. населения. У нас есть резерв (сокращения детской смертности) - примерно в три раза", - сказала министр.

Она пояснила, что до 75% всех смертей в детском возрасте, особенно после девяти лет, приходится на несчастные случаи, из которых 20% - утопление и 55% - различные травмы. "Это свидетельствует, что должна быть комплексная программа по снижению детской смертности, (реализуемая) вместе с МВД, с министерством труда и соцзащиты. Как правило, это просто проявление фактически беспризорности детей, плохого за ними контроля со стороны семей. Поэтому у нас действительно есть большой ресурс и если мы с этой проблемой через комплекс социальных мер поборемся, то мы здесь получим очень существенный дополнительный стимул для улучшения демографической ситуации", - заключила Скворцова.

"Если говорить о взрослых, то есть резерв примерно в 1,5 - 2 раза снижения смертности у лиц трудоспособного возраста", - продолжила министр. По ее словам, высокая смертность ( 5 случаев на 1 тыс.) россиян в возрасте от 18 до 60 лет связана в том числе с тем, что "молодые мужчины избыточно используют алкогольные напитки", что является причиной появления многих болезней.

"Ресурс (сокращения смертности) у нас есть и у нас есть возможность за ближайшие годы достичь тех показателей, которые мы планировали - (средняя продолжительность жизни) 74 - 75 лет, и существенно перевыполнить эти показатели, дойдя до наиболее передовых в мире показателей продолжительности жизни и для женщин, и для мужчин", - заключила Скворцова. Она добавила, что уже сейчас разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин в РФ сократилась с 13 лет до 10,6 лет.

Вероника Скворцова также сообщила, что средняя продолжительность жизни в РФ в этом году уже увеличилась на 0,7 года и достигла показателя 72,1 лет.

"За прошлый год продолжительность жизни увеличилась на полгода до 71,4 года, в этом году - еще на 0,7 уже за первые семь месяцев, сейчас продолжительность жизни в нашей стране составила 72,1 года", - сказал министр. По ее словам, у женщин этот показатель превысил 77,3 года, у мужчин приблизился к 67 годам.

"Смертность снижается последовательно во всех возрастных группах нашего населения", - добавила Скворцова