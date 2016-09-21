Лишенный статуса: резонансные дела Игоря Трунова

Адвокат родственников пострадавших от теракта на Дубровке Игорь Трунов, 2003 год
© Александр Жуков/ТАСС, архив
Адвокат Игорь Трунов лишился статуса. Такое решение приняла Адвокатская палата Московской области.
Трунов принимал участие во многих резонансных судебных процессах. Что известно о юристе — в материале ТАСС.
Образование и научная деятельность
- Игорь Трунов родился в 1961 году в городе Карталы Челябинской области.
- В 1991 году окончил Московский государственный заочный институт пищевой промышленности (сейчас — Московский государственный университет технологий и управления), в 1993 году — аспирантуру того же института, в 1998 году — юридический факультет Краснодарского университета.
- Кандидат экономических наук. Доктор юридических наук. Академик Российской академии естественных наук.
- С 1993 года — профессор кафедры правовых дисциплин Московского государственного университета культуры и искусств.
- Автор почти 300 научных работ.
Политическая деятельность
- С 28 февраля 2009 года по декабрь 2010 года — председатель московского отделения партии "Правое дело".
- С 2012 года — председатель партии "Демократическая правовая Россия".
Юридическая карьера
- В 1998 году начал работать в качестве адвоката.
- Является председателем президиума Московской центральной коллегии адвокатов.
- Член Координационного совета Международного союза общественных объединений юристов "Международный союз юристов".
- Первый вице-президент Федерального союза адвокатов России.
Чьи интересы представлял Игорь Трунов
- Пострадавших при взрывах домов в Москве и Волгодонске в 1999 году, а также на Замоскворецкой линии Московского метро в 2004 году.
- Матерей погибших в Кармадонском ущелье режиссера Сергея Бодрова и актера Тимофея Носика.
- Потерпевших в результате действий экс-милиционера Дениса Евсюкова, открывшего стрельбу в столичном супермаркете "Остров".
- Родственников погибшего учителя в деле "школьного стрелка" (стрельба в московской школе 3 февраля 2014 года).
- Потерпевших по делу о терактев Домодедове в 2011 году.
- Родственников хоккеистов, разбившихся в авиакатастрофе под Ярославлем в 2011 году.
- С 2002 года — 86 потерпевших в результате теракта на Дубровке.
- С 2004 года — пострадавших от обрушения московского "Трансвааль-парка".
- С 2006 года — родственников погибших в катастрофах самолетов A310 в Иркутске и Ту-154 под Донецком.
- В 2007–2008 годах — бывшего председателя правления ОАО "ВИП-банк" Алексея Френкеля, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова.
В других СМИ