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Лишенный статуса: резонансные дела Игоря Трунова

Общество
21 сентября, 18:13 UTC+3
Адвокатская палата Московской области лишила статуса известного адвоката, представлявшего интересы потерпевших в результате теракта на "Норд-Осте"
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Адвокат родственников пострадавших от теракта на Дубровке Игорь Трунов, 2003 год

Адвокат родственников пострадавших от теракта на Дубровке Игорь Трунов, 2003 год

© Александр Жуков/ТАСС, архив

Адвокат Игорь Трунов лишился статуса. Такое решение приняла Адвокатская палата Московской области.  

Трунов принимал участие во многих резонансных судебных процессах. Что известно о юристе — в материале ТАСС. 

Образование и научная деятельность

  • Игорь Трунов родился в 1961 году в городе Карталы Челябинской области.
  • В 1991 году окончил Московский государственный заочный институт пищевой промышленности (сейчас — Московский государственный университет технологий и управления), в 1993 году — аспирантуру того же института, в 1998 году — юридический факультет Краснодарского университета.
  • Кандидат экономических наук. Доктор юридических наук. Академик Российской академии естественных наук.
  • С 1993 года — профессор кафедры правовых дисциплин Московского государственного университета культуры и искусств.
  • Автор почти 300 научных работ. 

Политическая деятельность

  • С 28 февраля 2009 года по декабрь 2010 года — председатель московского отделения партии "Правое дело".
  • С 2012 года — председатель партии "Демократическая правовая Россия".

Юридическая карьера

  • В 1998 году начал работать в качестве адвоката.
  • Является председателем президиума Московской центральной коллегии адвокатов.
  • Член Координационного совета Международного союза общественных объединений юристов "Международный союз юристов".
  • Первый вице-президент Федерального союза адвокатов России.

Чьи интересы представлял Игорь Трунов

  • Пострадавших при взрывах домов в Москве и Волгодонске в 1999 году, а также на Замоскворецкой линии Московского метро в 2004 году.
  • Матерей погибших в Кармадонском ущелье режиссера Сергея Бодрова и актера Тимофея Носика. 
  • Потерпевших в результате действий экс-милиционера Дениса Евсюкова, открывшего стрельбу в столичном супермаркете "Остров".
  • Родственников погибшего учителя в деле "школьного стрелка" (стрельба в московской школе 3 февраля 2014 года).
  • Потерпевших по делу о терактев Домодедове в 2011 году.
  • Родственников хоккеистов, разбившихся в авиакатастрофе под Ярославлем в 2011 году. 
  • С 2002 года — 86 потерпевших в результате теракта на Дубровке.
  • С 2004 года — пострадавших от обрушения московского "Трансвааль-парка".
  • С 2006 года — родственников погибших в катастрофах самолетов A310 в Иркутске и Ту-154 под Донецком.
  • В 2007–2008 годах — бывшего председателя правления ОАО "ВИП-банк" Алексея Френкеля, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. 
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