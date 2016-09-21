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Глава Карелии назвал чрезвычайной ситуацию с изъятием детей у россиянки в Финляндии

Общество
21 сентября, 18:53 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Александр Худилайнен также сообщил, что женщине помогает уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова
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ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Глава Карелии Александр Худилайнен считает чрезвычайной ситуацию с изъятием в Финляндии детей у гражданки РФ, жительницы Петрозаводска Виктории Медведевой. Заявление главы региона распространила его пресс-секретарь.

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"Оказанием помощи и содействием в разрешении ситуации с нашими детьми в Финляндии занимается уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова, к которой обратилась мама детей. С омбудсменом я уже обсудил эту ситуацию: Оксана Старшова связалась с МИДом, к решению вопросов подключилось наше посольство. Компетентным органам предоставлена вся необходимая информация и оказывается оперативная помощь для скорейшего, а главное - благополучного возвращения детей в семью. По-человечески, как отец и дед маленьких внуков, считаю, что это чрезвычайная ситуация, в которой дети стали заложниками выяснения отношений между взрослыми", - сказал Худилайнен.

Россиянка Виктория Медведева, по ее словам, находится в Финляндии по рабочей визе и проживает здесь с 2011 года. Социальные службы Финляндии 5 сентября забрали ее троих детей и поместили в приют в 30 км от города Сейнайоки. Ей позволяют видеться с детьми только три раза в неделю, уточнила Медеведева.

Случаи изъятия детей из семей в Финляндии являются нередким явлением. В Министерстве социального обеспечения и здравоохранения ранее заявляли, что в стране "не изымают детей по национальному признаку и без причины", а изъятие - "это крайняя мера, к которой прибегают только в экстренных случаях". Как заверяют социальные службы, это делается на благо детей, которых после выяснения всех обстоятельств, как правило, пытаются вернуть в семью.

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Изъятие детей у россиян за рубежом
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