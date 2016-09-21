Скворцова назвала инцидент на борту рейса Москва - Нью-Йорк "штатной ситуацией"

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ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, оказавшая первую помощь пассажирке авиарейса Москва - Нью-Йорк, считает случившееся "штатной ситуацией" и полагает, что каждый врач должен следовать ее примеру. Об этом она заявила в среду журналистам в штаб-квартире ООН, где принимает участие в форуме по проблеме инфекций, устойчивых к антибиотикам.
Глава Минздрава призналась, что ей "ужасно стыдно и неудобно", что этому инциденту "столько внимания уделяется". "Это обычная штатная ситуация, нас в институте этому учат. Поэтому каждый врач, который заканчивает институт, он абсолютно обязан также поступать", - сказала Скворцова.
По ее словам, она всегда с собой возит "сумку лекарств" для подобных случаев. "Это суеверные профессиональные привычки", - добавила она.
Самолет из Москвы в Нью-Йорк с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой на борту экстренно сел в Санкт-Петербурге 20 сентября из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Как рассказала Скворцова, женщина 47 лет была в бессознательном состоянии с "признаками поражения головного мозга, в том числе очаговым компонентом". "То, что принято называть инсультом", - пояснила министр.
По ее словам, вместе с врачами, находившимися на борту, женщину удалось вернуть в сознание, а после посадки она была госпитализирована. Как заявила глава Минздрава, она "держит ситуацию под контролем". Скворцова порекомендовала женщине пройти комплексное медобследование прежде, чем ехать в Нью-Йорк к своей семье.