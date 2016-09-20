Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Самолет из Москвы в Нью-Йорк с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой экстренно сел в Петербурге из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.
По словам источника в экстренных службах, первую помощь оказывала сама Скворцова.
В Пулково подтвердили, что около 12:00 мск приземлился борт, летевший из Шереметьево в Нью-Йорк.
Как рассказала сама министр, пассажирке была оказана первая медицинская помощь еще на борту, а в аэропорту уже ожидал реанимобиль.
"С воздуха была вызвана скорая помощь. Было принято решение, что нам нужно экстренно садиться в ближайшем аэропорту, это был Санкт-Петербург. Когда мы сели, скорые и реанимобиль уже ждали. Больная сейчас будет экстренно госпитализирована. Мы надеемся, что все обойдется хорошо, с хорошим результатом и полным восстановлением", - сказала министр
По словам Скворцовой, через несколько минут после вылета рейса из Москвы бортпроводники объявили, что одному из пассажиров самолета стало плохо. "Женщина 47 лет находилась в бессознательном состоянии с признаками очагового поражения головного мозга, с нитевидным пульсом, неопределяемым артериальным давлением", - сообщила она.
Как сказала министр здравоохранения, "ситуация была оценена как острое нарушение мозгового кровообращения на фоне системных изменений гемодинамики системы кровообращения общего". "К счастью, как обычно, с собой у нас оказались лекарственные препараты, нейропротекторы, сосудистые препараты, которые позволили в течение получаса улучшить состояние больной и вывести ее из бессознательного состояния, ушла очаговая симптоматика", - уточнила Скворцова.