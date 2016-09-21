МГУ имени Ломоносова упал на 27 строчек в международном рейтинге THE

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова упал на 27 строчек и занял 188-е место в глобальном рейтинге Times Higher Education (THE), однако среди российских вузов по-прежнему занимает самую высокую позицию.

"МГУ занял лидирующие позиции в рейтинге THE и единственный вошел в топ-200 среди российских вузов. Мы сохранили высокие позиции в мире в оценке образовательной деятельности (Teaching) - 26-е место, а также у нас хорошие позиции в оценке научных исследований, ведущихся в вузе - 65-е место. Рейтинг от Times Higher Education более сложный для российских вузов по сравнению с другими мировыми рейтингами", - прокомментировал итоги рейтинга ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Он добавил, что Московский университет улучшил по сравнению с 2015 годом свои показатели, включая финансирование в рублях. "Кроме того, у нас улучшились показатели по соотношению числа иностранных сотрудников к общему числу сотрудников университета; по количеству научных статей в соавторстве с иностранными авторами; по количеству иностранных студентов и другие позиции", - сказал Садовничий.

"В целом хочу отметить рост качества научных исследований, ведущихся в России как за счет продолжения государственной программы по поддержке мегагрантов, о которой заявил президент РФ Владимир Путин, а также других механизмов поддержки науки, и, следовательно, качества образования в целом", - заключил ректор.

В 2015 году в глобальном рейтинге THE МГУ занимал 161-е место, прибавив за год сразу 35 позиций.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье