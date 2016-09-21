Оксфордский университет впервые возглавил рейтинг лучших вузов мира по версии журнала THE

ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский Оксфордский университет возглавил рейтинг лучших университетов мира, опубликованный в среду британским журналом Times Higher Education (THE, "Таймс хайер эдьюкейшн"). Впервые за 12 лет, в течение которых публикуется глобальное исследование, в THE World University Rankings 2016-17 Соединенные Штаты перестали лидировать с лучшим университетом мира.

Топ-10

Неизменный лидер последних пяти лет, Калифорнийский технологический институт оказался на второй строчке рейтинга. В остальном первая десятка высшего образования в мире практически не претерпела изменений: позиции с 3 по 9 занимают те же вузы, что и в прошлом году.

На третьем месте - Стэнфордский университет (США). За ним следуют Кембриджский университет (Великобритания, 4), Массачусетский технологический институт (США, 5), Гарвардский университет (США, 6), Принстонский университет (США, 7), Имперский колледж Лондона (Великобритания, 8). Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе сохранил за собой девятую строчку, сумев остаться единственным вузом не из США или Великобритании в топ-10. Замыкает первую десятку Калифорнийский университет в Беркли (США).

Исследование вновь продемонстрировало доминирование высших учебных заведений из Соединенных Штатов и Великобритании. Среди 980 вузов в рейтинге, составляющем 5% всех университетов в мире, 148 представляют США и 91 - Соединенное Королевство.

Разнонаправленные тенденции Европы

Исследование показывает смешанную картину для европейских вузов, которые сдают позиции под натиском университетов Азии. Так, в Европе хорошие результаты отмечены у Германии - из 41 вошедших в рейтинг вузов ФРГ 22 университета попали в топ-200 и девять - в топ-100. Одновременно все 13 ведущих нидерландских университетов, активно занимающихся научными исследованиями, вошли в топ-200.

В то же время вузы других европейских стран в целом ухудшили свои позиции. "Треть из 27 университетов Франции опустились в таблице, в то же время сместилась вниз половина из 39 высших учебных заведений Италии. Франция, Испания и Италия потеряли по одному представителю в топ-200", - сообщил редактор рейтинга Фил Бейти.

"Центральная и Восточная Европа также пострадали. Только один университет Чешской Республики вошел в топ-600 по сравнению с шестью в прошлом году, в то время как три из четырех университетов Румынии переместились на более низкую ступень", - добавил Бейти. На 38 и 15 позицию, соответственно, опустились университеты Копенгагена и Хельсинки.

Прогресс Азии

Все это происходит на фоне усиления позиций вузов из Азии. В рейтинг вошли 290 университетов из 24 стран этой части света, а элитная группа из 19 вузов попала в топ-200. Так, Пекинский университет занял 29 место по сравнению с 42 в прошлом году, в то время как другой китайский вуз - университет Цинхуа поднялся на 35 строчку.

"В долгосрочной перспективе успех Европы в рейтинге не может быть гарантирован, поскольку все новые и новые ведущие университеты Азии стремятся присоединиться к мировой элите", - заметил Бейти.

В рейтинге представлены 24 российских университета, что на 11 больше, чем годом ранее.