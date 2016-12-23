Прямой эфир с Красной площади, лотерея и марафон ретро-хитов ждут телезрителей в Новый год

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские телеканалы в преддверии Нового года подготовили специальную сетку вещания - помимо традиционных праздничных шоу и любимых кинофильмов, зрителей 31 декабря ждет прямой эфир с Красной площади, лотерея и марафон ретро-хитов.

Новогодняя ночь на "Первом"

31 декабря Первый канал покажет любимые отечественные комедии - "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Традиционно "Новогодняя ночь на "Первом" стартует в 22:30 мск. "В этом году мы подготовили такой праздник, на котором невозможно будет усидеть за столом, - отметил режиссер новогодней программы на Первом канале Феликс Михайлов. - Хотелось воссоздать атмосферу программы "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", которая выходила еще в моем детстве. Именно тогда советским людям впервые показали, что не обязательно сидеть за столом, что веселиться лучше в танце".

По сообщению Первого канала, специально для новогоднего шоу подготовлено немало премьер. Так, например, Гарик Сукачев написал песню одновременно душевную и заводную. В одном из павильонов павильоне "Мосфильма" для номера Сукачева построили огромную декорацию зимнего парка с катком, фонарями, заснеженными дорожками и лавочками, с городской эстрадой. В ролях задействовали друзей артиста: Михаила Ефремова, Дмитрия Харатьяна, Ивана Охлобыстина, Александра Скляра, Михаила Горевого, а еще фигуристов и Деда Мороза.

На Первом канале отметили, что каждый артист стремился, чтобы его песня в новогоднюю ночь не просто прозвучала со сцены, но была похожа на маленький фильм. Вера Брежнева выступит в роли обвинителя в самом настоящем зале суда, "Город 312" устроит студенческий карнавал, Валерий Меладзе отправится в космос, а Интарас Бусулис сыграет венгерскую свадьбу. Лолита примерит кокошник и сарафан, группа "Фабрика" утопит зрительный зал в серебристых воздушных шариках, а "М-Бэнд" прокатится на ретро-автомобилях. Кроме того, как сообщили в пресс-службе "Первого", на новогодней сцене соберутся участники всех сезонов любимого шоу "Голос".

По словам режиссера новогодней ночи, "шоу Димы Билана о том, как мысли певца материализуются и оживают, решили оформить в стиле стимпанка". Выступление Филиппа Киркорова, как всегда, поразит масштабами, красочными костюмами и окунет в эпоху диско 80-х. Ани Лорак выступит дуэтом с Игорем Крутым, а Жасмин - со Львом Лещенко. "Летка-енка", исполненная Иосифом Кобзоном, вытащит из-за новогоднего стола даже тех, кто уже забыл, когда танцевал в последний раз", - отметили на "Первом".

Сергей Шнуров споет свои популярные хиты - "Лабутены" и "В Питере - пить".

"Новогодний парад звезд" на "России 1"

Зрители телеканала "Россия 1" смогут ощутить праздничную атмосферу уже утром 31 декабря - в 10:00 мск на телеканале стартует концерт "Лучшие песни", который соберет на главной сцене страны Стаса Михайлова, Игоря Николаева, Надежду Кадышеву, Филиппа Киркорова и других.

Новогодняя ночь на "России 1" начнется в 21:50 мск с шоу "Новогодний парад звезд", которое будут вести Филипп Киркоров и Николай Басков. "Ближе к полуночи, предваряя бой курантов, когда страна провожает Старый год, телеканал "Россия" соберет всех поющих, танцующих и пародирующих артистов, чтобы вспомнить все лучшее, что было на нашей эстраде и телевидение в уходящем году", - отметили в пресс- службе телеканала.

Станислав Дужников и Наталья Медведева предстанут в образе елочных игрушек подвешенных на елку, а Лолита и Александр Морозов споют дуэтом шуточную песню "нефти и газа", Наташа Королева и Ефим Шифрин отправятся на "Новогодний шопинг". Владимир Соловьев, Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов и в Новый год не могут отказаться от "Поединка", а Николай Валуев в компании Филиппа Киркорова и Николая Баскова вспомнят о любимой всеми передаче "Спокойной ночи, малыши!".

В новогоднем шоу "России 1" также выступят Михаил Боярский, Александр Буйнов, Александр Маршал, Вера Брежнева, Константин и Валерий Меладзе, Надежда Бабкина, Глюкоза, Нюша, Сергей Лазарев и другие.

В 00:00 мск на телеканале начнется "Новогодний Голубой огонек - 2017", ведущими которого станут Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Наталья Медведева, Николай Басков, Нонна Гришаева, Юрий Гальцев.

В пресс-службе "России" отметили, что "создатели шоу и авторы сценария подготовили много сюрпризов: самые яркие звезды российской эстрады предстанут перед телезрителями в необычных дуэтах".

Откроет "Голубой огонек" квартет - Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Дима Билан и Сергей Лазарев. Николай Цискаридзе научит танцевать и делать батман Станислава Дужникова, а Лолита и Юрий Гальцев прямо в новогоднюю ночь решат отправиться на курорт.

В "Голубом огоньке" также примут учатие Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Наталья Королева, Стас Михайлов, Зара, Игорь Крутой, Анжелика Варум, Игорь Николаев, Таисия Повалий, Варвара Визбор, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Татьяна Буланова и другие.

Заключительным аккордом станет песня "Голубого огонька", которая прозвучит в исполнении участников и ведущих шоу.

НТВ - лотерея и главная елка страны

31 декабря телеканал в прямом эфире будет сообщать о том, как идет подготовка к празднику по всей России. "Атмосфера Нового года уже захватила необъятную страну: всероссийский Дед Мороз и команда НТВ проехали сотни километров от Великого Устюга до Иркутска, от Красноярска до Москвы с особой миссией - исполнить заветные мечты и подарить ощущение волшебства во многие семьи, однако, главные сюрпризы и чудеса телеканал заготовил на канун Нового года", - отметили в пресс-службе НТВ.

В программе "Живой Новый год", которая начнется в 22:30 мск, Вадим Такменев объединит россиян в прямом эфире, свяжется с теми, кто по разным причинам встречает Новый год вне дома - в московском аэропорту или поезде дальнего следования, на безостановочном производстве или на военной службе. "Корреспонденты НТВ выйдут на связь из роддома Владивостока, где родится первый ребенок года и из Калининграда, встречающего 2017 последним, с ялтинской набережной и из скайпарка в Сочи, из центра Грозного и старой части Дербента, с Дворцовой площади в Санкт- Петербурге и из купален в Пятигорске", - отметили на телеканале.

На НТВ сообщили, что в прямой эфир может попасть каждый, кто хочет поздравить близких и друзей: в новогоднюю ночь это будет возможно сделать через мобильные средства связи и социальные сети. В крупных городах России будут организованы специальные площадки НТВ, откуда также можно передать новогодние пожелания на всю страну.

Группа "Uma2rmaH", Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Трофимов, Любовь Успенская, Александр Буйнов, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Александр Маршал и многие другие артисты споют самые любимые новогодние песни, которые выберут зрители.

А за четыре часа до Нового года на НТВ стартует самый масштабный розыгрыш в истории российских лотерей - суперприз "Гослото "4 из 20" составит 1 млрд рублей.

Телеканал 31 декабря покажет специальные новогодние выпуски популярных программ. Сергей Малоземов в передаче "Еда живая и мертвая" расскажет, как необычно приготовить и подать новогодние блюда, а также чем украсить елку со вкусом. Эстафету подхватит Алексей Зимин, который научит, как организовать праздничный стол в лучших традициях наступающего года. В студию телевикторины "Своя игра" к Петру Кулешову придут ведущие НТВ Тигран Кеосаян, Джон Уоррен и Сергей Малоземов.

В пресс-службе телеканала отметили, что за несколько часов до наступления 2017 года НТВ пригласит зрителей в Кремль на главную елку страны. В шоу "Все звезды в Новый год" выступят Сергей Шнуров, Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо", Филипп Киркоров, Эмин, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Стас Пьеха и другие.

Остаток праздничной ночи в эфире НТВ пройдет под ритмы "Дискотеки 80-х" и "Фестиваля Авторадио".

ТВЦ - прямой эфир с Красной площади

Утром телеканал покажет сказку "Снежная королева", после чего зрителей ждет фильм-концерт "Накануне волшебства", в котором впервые прозвучат пожелания от Деда Мороза. Затем в эфире телеканала - "Граф Монте-Кристо" с Жаном Марэ, "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро, "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Укротительница тигров" и "Морозко".

Праздничный эфир на ТВЦ начнется в 23:00 мск с "Нового года в прямом эфире". По обещанию организаторов новогоднего шоу, Красная площадь на это время превратится в грандиозную праздничную площадку, на которой российские артисты - среди которых Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Валерий Сюткин и другие - исполнят свои хиты.

На телеканале сообщили, что прямая трансляция будет идти не только с главной площади страны, но и с ВДНХ, из Парка Горького, Сокольников и с Тверской - журналисты канала расскажут и покажут, как встречают Новый год москвичи и гости столицы.

РЕН ТВ, СТС, ТНТ - Новый год с юмором и в стиле ретро

РЕН ТВ 31 декабря покажет утром киноленту "Хоттабыч", после которой в эфире телеканала начнется концерт Михаила Задорнова "Мы все учились понемногу" (11:00 мск). А В 13:00 мск на телеканале - музыкальный марафон "Легенды Ретро FM", который продолжится до самого утра.

Для разных поколений зрителей выступят зарубежные исполнители: "Dschinhis Khan", "Arabesgue", "Army of Lovers", "Ace of Base". Среди российских участников: "Комбинация", "Электроклуб", "Браво", "Ласковый май", "Мираж", "Секрет", "Ялла", Валерий Леонтьев и другие.

На СТС праздничный эфир начнется с новогоднего марафона шоу "Уральских пельменей" в 18:35 мск. В 22:55 мск на телеканале - специальный выпуск "Уральских пельменей" - "Оливьеды". В праздничном шоу "пельмени" справят еврейский Новый год, продадут салюты "Басков" и "Клин-трамп" и превратят рояль в дрова, а любимый автомобиль в елку, рассказали в пресс-службе СТС. Марафон "Уральских пельменей" завершится в 04:55 мск.

Телеканал ТНТ 31 декабря покажет новогодний выпуск шоу "Импровизация" в 20:00 мск, а после зрителей ждет Comedy Woman. "Всех ждет настоящий Новый год - с петухами, зайцами Playboy, феерией, отличным настроением", - пообещали на телеканале.

Далее в сетке вещания ТНТ - новогодний выпуск шоу "Однажды в России". За час до полуночи на телеканале стартует шоу "Караоке Star в Comedy Club". Как отметили в пресс-службе ТНТ, телеканал устроит музыкальный поединок, в котором сойдутся звезды шоу "Танцы", актеры комедийных проектов "Импровизация", "Однажды в России", Comedy Woman, ситкомов "Ольга" и "Универ", а также участники Stand Up. Оценивать их вокальные способности будут Михаил Галустян и Сергей Светлаков.