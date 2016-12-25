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Театр сатиры перечислит деньги от спектаклей семьям погибших в авиакатастрофе под Сочи

Общество
25 декабря, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Как стало известно ТАСС, все театры Москвы предварят воскресный показ спектаклей минутой молчания
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры под руководством народного артиста РФ Александра Ширвиндта решил помочь семьям погибших в авиакатастрофе под Сочи. Все средства, вырученные от продажи билетов на спектакли 25 и 26 декабря будут перечислены в Фонд помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Сочи. Об этом ТАСС заявил директор театра Мамед Агаев.

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"Мы посчитали, что самым правильным шагом будет перечислить средства, вырученные от продажи билетов на сегодняшний спектакль, который состоится в день катастрофы, и на спектакль, который будет показан в понедельник, 26 декабря, в день общенационального траура", - сказал директор Театра сатиры.

Он напомнил, что в воскресной афише значится спектакль "Кошмар на улице Лурсин". "Мы предварим показ спектакля минутой молчания, - сказал Агаев. - Такую же процедуру проведем и в понедельник, 26 декабря, перед спектаклем "Свадьба в Малиновке".

Директор театра сатиры пояснил, что репертуар возглавляемого им театра строится в основном в соответствии с его названием. "Можно, конечно, отменить спектакли, - сказал Агаев. - Но мы рассудили, что будет правильнее перечислить средства, вырученные от продажи билетов на постановки, которые пойдут на нашей сцене 25 декабря и в понедельник, в Фонд помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Сочи".

Как стало известно ТАСС, все театры Москвы предварят воскресный показ спектаклей минутой молчания.

Об авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров, обнаружены тела десяти погибших, выживших не наблюдается. В районе катастрофы идет поисковая операция.

Президент России Владимир Путин поручил премьер- министру Дмитрию Медведеву сформировать правительственную комиссию по расследованию крушения самолета. В постоянном контакте с главой государства находится министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

Согласно списку пассажиров Ту-154, опубликованному на сайте Минобороны РФ, на борту самолета находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, 64 участника ансамбля имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов.

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