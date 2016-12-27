Около 1,5 млн россиян являются носителями ВИЧ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 миллиона россиян являются носителями вируса ВИЧ.

Об этом заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик Вадим Покровский в ходе заседания президиума Российской академии наук (РАН).

"В Российской Федерации от СПИДа умерли 240 тысяч человек, около 1,5 млн россиян являются носителями этого вируса. ВИЧ - главная причина смерти от инфекционных заболеваний (в 45% случаев)", - сообщил Покровский.

Он подчеркнул, что в России темпы инфицирования ВИЧ растут. При этом отсутствуют поведенческие исследования россиян, которые помогли бы понять, какие именно методы профилактики распространения ВИЧ эффективно применять в РФ. По данным академика, всего в мире от СПИДа погибли 50 млн человек, 36 млн человек сейчас заражены ВИЧ.

Стратегия научных исследований ВИЧ

В этой связи академик настаивает на необходимости принятия государственной стратегии научных исследований, которая бы помогла объединить ученых различного профиля, так или иначе участвующих в борьбе с ВИЧ. "В принятой осенью Стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года наука проседает. Отсутствует единый план проведения научных исследований. Они почти не финансируются, только через гранты, поэтому работа останавливается, как только истекает грант", - сообщил Покровский.

Он уточнил ТАСС, что к комплексной работе по борьбе с ВИЧ нужно привлекать не только эпидемиологов, но и психологов, социологов, историков. В области медицины и фармацевтики будущее - за лекарствами нового поколения, заявил академик. "Путь к полному излечению лежит в развитии клеточных препаратов, геннотерапевтических процедур", - подчеркнул он.

Глава РАН Владимир Фортов поручил Покровскому подготовить соответствующие предложения для представления исполнительной власти РФ. Директор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, со своей стороны, отметил, что необходимо принять соответствующую государственную программу, которую бы курировал чиновник в статусе вице-премьера либо непосредственно сам премьер.

Государственная стратегия противодействия ВИЧ

В конце октября 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года и на дальнейшую перспективу.

Отмечается, что новый план борьбы с ВИЧ-инфекцией принят в рамках глобальной стратегии ВОЗ по ВИЧ на 2016-2020 году и во исполнение указа президента РФ от 1 июня 2012 г. Основными целями стратегии являются: увеличение числа граждан, прошедших освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, а также больных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию. Кроме того, стратегия предполагает информирование населения по вопросам ВИЧ и его профилактики.

К основным целям стратегии относится также совершенствование законодательства в области профилактики ВИЧ, социальной поддержке и реабилитации зараженных, а также поддержки некоммерческих организаций в работе с лицами из групп повышенного риска.

Мифология СПИДа и ВИЧ 10 самых распространенных заблуждений