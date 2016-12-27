Путин: России необходимо вдвое сократить загрязнение и выбросы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия должна вдвое сократить вредные выбросы, иначе через три десятилетия их негативное влияние подойдет к критической отметке. Уже сейчас экологические проблемы наносят заметный ущерб, достигающий в год 15% ВВП. Речь об этом шла на заседании Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин.

Точка невозврата

Глава государства отметил существующие сложности в сфере экологии. "Ежегодный экологический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для людей - и 15% ВВП", - подчеркнул Путин. По его словам, каждый год 7-8 млн людей умирают в результате причин, вызванных загрязнением воздуха. Путин заметил, что эти тревожные цифры напрямую касаются и России, и по ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений.

"Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни", - заявил президент.

"Ситуация с вредными выбросами остается крайне неблагополучной: половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнений воздуха, вклад автотранспорта - общественного и личного - составляет от 50 до 90%, значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные, 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой", - привел данные статистики Путин.

По его словам, "необходимо, как минимум, в два раза сократить загрязнения и выбросы".

Наилучшие доступные технологии

Одной из мер, которая позволит существенно снизить выбросы вредных веществ и атмосферу и сбросы в воду и почвы, Путин назвал технологическое перевооружение промышленности и внедрение наилучших доступных технологий.

По его словам, "ряд крупных компаний реализуют программы по охране окружающей среды". "Но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание", - указал Путин.

Президент признал, что внедрение новых технологий требует значительных вложений денег. Однако их использование приводит и к экономическим выгодам. Глава государства рассчитывает, что бизнес его услышит, а также предупредил, что "требования о внедрении таких технологий не будут откладываться".

Кроме того, Путин обратился к министерствам и ведомствам, ответственным за выпуск нормативных актов по природоохранным технологиям. "Необходимо обеспечить их своевременную подготовку и учесть, что предприятиям, конечно, нужно разумное время для внедрения технологий, а значит, нужно своевременно готовить нормативную базу, но затягивать вопрос бесконечно тоже невозможно", - подчеркнул глава государства.

В то же время министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что в 2017 году все справочники по наилучшим доступным технологиям (НДТ) будут полностью разработаны. В настоящее время почти половина из них - 24 справочника - утверждена.

Грязная история

Одним из важных направлений работы президент назвал решение проблемы избытка отходов производства и потребления. "Их общее количество составляет сейчас свыше 30 млрд тонн, - констатировал он. - Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тыс. гектаров".

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил в обязательном порядке оснастить все перевозящие отходы машины приемниками ГЛОНАСС. По его мнению, отслеживание таких машин должно проводиться централизовано, чтобы видеть все этапы перемещения отходов.

В свою очередь Минприроды обещает запустить в 2017 году "народную карту свалок" - публичную информационную систему по выявлению и контролю за ликвидацией незаконных полигонов.

Другое решение мусорной проблемы России - введение новой системы обращения с отходами - будет реализовываться поэтапно, заявил Донской. Ранее говорилось о том, что все регионы России к осени 2016 года должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами для того, чтобы с 1 января 2017 года работу с твердыми коммунальными отходами в каждом регионе вел выбранный им оператор. Однако в настоящее время территориальные схемы с Росприроднадзором согласовали 82 региона, а утвердили их только 69.

От Арктики до Крыма

Минприроды за четыре года работы убрало 4 млн тонн мусора в Арктической зоне России, в Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе и Поволжье, а также на Байкале. По словам Донского, в 2017 году запланирована очистка еще 25 загрязненных территорий в 20 регионах. Общий объем финансирования этих работ до 2019 года составит более 7 млрд рублей.

Тем не менее, Иванов обратил внимание на "мусорную" проблему в Крыму. "Хотелось бы обратить внимание на Крым, там скопилось огромное количество отходов. С учетом все возрастающего потока туристов, на мой взгляд, созрела необходимость аналогичный завод (по переработке коммунальных отходов - прим. ТАСС) строить и в Крыму, - сказал он. - По крайней мере, на южном побережье Крыма, в районе Ялты".

Защита животных

Иванов так же выступил за ужесточение законодательства в отношении передвижных цирков, зоопарков, дельфинариев, а также граждан, использующих животных для заработка. Представитель Кремля уверен, что необходимо "выстраивать действенную систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали своих питомцев на улицу как надоевшую игрушку".

"Необходимо, разумеется, поддерживать и сеть приютов и центров передержки животных", - отметил Иванов.

Экологический контроль

Президент потребовал от чиновников "не прятаться в кабинетах" от граждан, которых волнуют вопросы экологии, а вести с ними диалог.

"Я просто убежден - доверие к инициативам граждан, диалог и партнерство с общественными движениями - очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране", - подчеркнул глава государства и поручил Иванову взять под свой патронат экологические проекты с участием волонтеров, в том числе по линии Русского географического общества и других объединений.

В свою очередь Иванов отметил необходимость упорядочить контроль в экологической сфере, поскольку этим занимается большое число ведомств. "Если говорить в целом об отрасли обращения с отходами, включая регулирование, контроль и надзор, то в той или иной степени этим занимается 15 федеральных министерств и 14 федеральных служб и агентств, - сказал чиновник. - Такое их количество, безусловно, усложняет выработку комплексных решений; как говорится, у 7 нянек дитя без глазу".