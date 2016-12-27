Памятная доска Валерию Халилову появится в Гнесинке

Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
Путин призвал вдвое сократить вредные выбросы к 2050 годуСоциальная ответственность 27 декабря, 17:17
Экс-сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией получил 8 лет за взятку на УралеНовости Урала 27 декабря, 17:17
Футболист "Краснодара" Измайлов ответил отказом на предложения от других клубовСпорт 27 декабря, 17:11
Путин: России необходимо вдвое сократить загрязнение и выбросыОбщество 27 декабря, 17:11
Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной цены на коньякЭкономика и бизнес 27 декабря, 17:01
Ростехнадзор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии "Зенит-Арены"Спорт 27 декабря, 16:55
Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМСпорт 27 декабря, 16:51
Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвиненияПроисшествия 27 декабря, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Памятная доска руководителю Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, профессору Валерию Халилову, погибшему в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря, появится в Российской академии музыки им. Гнесиных. Об этом ТАСС сообщили в пресc-службе Минкультуры РФ.
"Российской академией музыки им. Гнесиных принято решение об установке памятной доски профессору Валерию Халилову, который работал в Академии с 2006 года на кафедре оркестрового дирижирования", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, все необходимые документы в ближайшее время будут направлены в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. Как сообщалось ранее, Минкультуры совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) прорабатывает вопрос об установке мемориальной доски генерал-лейтенанту Валерию Халилову и памятного знака артистам и музыкантам ансамбля Александрова.
Большинство из 92 погибших в крушении Ту-154 над Черным морем - 65 - музыканты и артисты ансамбля имени Александрова, среди них студенты и выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных. Также в самолете были военнослужащие, журналисты, руководитель департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 м.