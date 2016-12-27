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Памятная доска Валерию Халилову появится в Гнесинке

Общество
27 декабря, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Все необходимые документы в ближайшее время будут направлены в адрес мэра Москвы
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Памятная доска руководителю Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, профессору Валерию Халилову, погибшему в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря, появится в Российской академии музыки им. Гнесиных. Об этом ТАСС сообщили в пресc-службе Минкультуры РФ.

"Российской академией музыки им. Гнесиных принято решение об установке памятной доски профессору Валерию Халилову, который работал в Академии с 2006 года на кафедре оркестрового дирижирования", - сказала собеседница агентства.

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По ее словам, все необходимые документы в ближайшее время будут направлены в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. Как сообщалось ранее, Минкультуры совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) прорабатывает вопрос об установке мемориальной доски генерал-лейтенанту Валерию Халилову и памятного знака артистам и музыкантам ансамбля Александрова.

Большинство из 92 погибших в крушении Ту-154 над Черным морем - 65 - музыканты и артисты ансамбля имени Александрова, среди них студенты и выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных. Также в самолете были военнослужащие, журналисты, руководитель департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 м.

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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