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Волгоградцы почтят память жертв теракта на железнодорожном вокзале 2013 года

Общество
29 декабря, 0:20 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
По погибшим будет отслужена панихида и зажжены поминальные свечи
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ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоградцы в четверг почтят минутой молчания память жертв теракта на железнодорожном вокзале. Три года назад, 29 декабря, в здании вокзала в результате взрыва мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте погибли 18 человек, пострадали более 40.

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Теракты в Волгограде: два года спустя

"На вокзал придут родственники и друзья погибших, очевидцы трагедии, полицейские, железнодорожники, неравнодушные к беде горожане. Ровно в 12:45 мск метроном отсчитает минуту молчания, к мемориальной плите у входа в вокзал будут возложены цветы и венки в память о погибших", - рассказал ТАСС представитель администрации города.

В местной епархии отметили, что будет отслужена панихида по погибшим, зажжены поминальные свечи.

Среди погибших на вокзале в 2013 году - два сотрудника компании РЖД и старший сержант полиции Дмитрий Маковкин, которые ценой своей жизни предотвратили большее число жертв. При взрыве, который произошел у досмотровой металлической рамки, серьезные ранения получили шесть сотрудников транспортной полиции. Все они после длительного лечения вновь несут службу на вокзале.

Три года назад, на следующий после этого теракта день, 30 декабря, в Волгограде прогремел еще один взрыв. От подрыва террористом в городском троллейбусе устройства мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте погибли 16 человек, более 30 пострадали.

5 декабря 2014 года Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор четырем пособникам террористов. Двоим из них, которые изготавливали взрывные устройства, суд назначил наказание по 19 лет заключения. В доставке в Волгоград самодельных бомб доказана вина еще двух человек, каждый из которых приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы.

Теракты в Волгограде в 1996-2013 годах. Хронология

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