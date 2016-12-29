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Мантуров: доля важнейших лекарств российского производства достигнет 90% к 2018 году

Общество
29 декабря, 2:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Данная цель была поставлена в 2010 году в концепции ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Развитие фармацевтической и медицинской промышленности России приведет к увеличению доли российского производства к 2018 году до 90% от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом газете "Известия" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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"Мы начали заниматься этой отраслью еще в конце 2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства… Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от списка ЖНВЛП, что абсолютно реально", - сказал Мантуров.

Газета напоминает, что данная цель была поставлена в 2010 году в концепции ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу". В рамках программы предельный объем финансирования на 2011-2020 годы прогнозировался на сумму около 188 млрд рублей, из которых 125 млрд - средства бюджета. Увеличить долю лекарств российского производства до 90% по номенклатуре перечня стратегически значимых и жизненно необходимых и важнейших препаратов планировалось к 2020 году.

"Известия" также приводят данные финансового аналитика ГК "Финам" Тимура Нигматуллина, согласно которым за период действия программы фармотраслью было привлечено около 130 млрд рублей частных инвестиций, в том числе и иностранных. При этом бюджет потратил более 35 млрд рублей.

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