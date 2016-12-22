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Импортозамещающее производство лекарств за 1,1 млрд руб. открылось в Кургане

Новости Урала
22 декабря, 14:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, декабря. /ТАСС
Ассортиментный ряд предприятия - более 60 лекарственных средств, 37 из которых являются импортозамещающими
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Импортозамещающее производство лекарств ООО "Велфарм" за 1,1 млрд рублей открылось в Кургане. Об этом в четверг сообщили в департаменте внешних коммуникаций Фонда развития промышленности (является кредитором проекта).

"ООО "Велфарм" (заемщик ФРП - прим. ТАСС) открыло в Кургане импортозамещающее производство лекарственных препаратов, соответствующее международным стандартам GMP. Общая стоимость проекта - 1,1 млрд рублей, из которых заем ФРП составил 500 млн рублей", - сказали там.

Ассортиментный ряд предприятия - более 60 лекарственных средств, 37 из которых являются импортозамещающими. Ежегодная мощность завода - 2,5 млн упаковок капсул, 4,5 млн упаковок инъекционных растворов, 15 млн упаковок рассыпки, 20 млн туб мазей и гелей, 35 млн таблеток с покрытием и без. "Препараты предназначены для лечения заболеваний эндокринной системы, в первую очередь сахарного диабета, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, болезни Паркинсона, аллергии, дерматологических расстройств и т.д", - пояснили в департаменте.

Часть продукции планируется экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Монголию, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан.

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