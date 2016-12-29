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Главный нарколог РФ предлагает расширить тестирование на алкоголизм при трудоустройстве

Общество
29 декабря, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В Миндздраве заверили, что речи о возвращении советской "промышленной наркологии" не идет
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает необходимым расширить программу тестирования на алкогольную зависимость и злоупотребление алкоголем в трудовых коллективах. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Есть хороший опыт с Новолипецким металлургическим заводом, где мы тестируем потенциальных рабочих при поступлении на работу на злоупотребление алкоголем, у нас есть маркер на злоупотребление. Такой пилот уже происходит, мы планируем в дальнейшем эту тему развивать", - сказал Брюн.

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По его словам, пока ситуация в этом направлении развивается не так быстро, как хотелось бы, но специалист надеется на активное сотрудничество с трудовыми коллективами.

Брюн подчеркнул, что речь идет не о той "промышленной наркологии", которая была в советский период. Он заверил, что возрождения "пьяных комиссий" и "товарищеских судов" не будет, поскольку технологии продвинулись вперед.

"Она (эта работа - прим. ТАСС) очень важна, потому что в рабочих коллективах, особенно там, где мужское население работает, до 20% процентов лиц, которые или страдают алкоголизмом, или злоупотребляют алкоголем", - сказал Брюн.

В июне 2016 года Евгений Брюн заявил о том, что поступающие в стационары больные будут проверяться на злоупотребление алкоголем и наркотиками. По его словам, у больных будет производиться забор анализа для установления и разъяснения причин их болезней.

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