Погранкомитет Белоруссии не изменял порядок контроля на авиарейсах из РФ

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МИНСК, 17 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия не изменяла порядок организации контроля на внутренних авиарейсах, к которым относятся и рейсы между Москвой и Минском. Об этом заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.
"Ничего в плане организации контроля на внутренних авиарейсах, осуществляемых между Минском и Москвой, у нас не менялось", - отметил представитель погранкомитета.
Бычковский напомнил, что пограничному контролю пассажиры на этих рейсах не подвергаются. "Никаких изменений в последнее время в этом плане не происходило", - уточнил официальный представитель Госпогранкомитета.
Поводом для его комментария послужила распространяемая некоторыми СМИ информация о том, что у авиапассажиров, прибывающих из Минска в аэропорты Москвы, пограничная служба ФСБ проверяет паспорта. Ссылаясь на представителей ФСБ, в сообщениях говорится, что такие меры приняты для недопущения пересечения границы гражданами третьих государств и в связи с вступающим в действие в феврале безвизовым порядком въезда в Белоруссию граждан 80 государств.
Президент Белоруссии ранее подписал указ, который устанавливает безвизовый порядок въезда в республику через КПП "Национальный аэропорт Минск" на срок не более 5 суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.