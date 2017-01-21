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Зарплата учителей снизилась за девять месяцев в 52 регионах России

Общество
21 января, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Снижение происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, отметила зампред профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Куприянова
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Снижение зарплаты учителей за девять месяцев произошло в 52 регионах, преподавателей вузов - в 46 регионах.

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Об этом рассказала зампред профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Куприянова на XVI съезде партии, который открылся в Москве.

"Первая проблема, на которой я хочу остановиться, - это обязательства по повышению зарплаты педагогических работников. По итогам за девять месяцев допустили снижение зарплаты в 52 регионах по педагогическим работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному образованию - в 40", - сказала Куприянова. "По вузам - в 46 регионах, по (среднему) профессиональному (образованию) - в 34 регионах", - добавила она.

По ее словам, снижение зарплаты произошло "в разных объемах". "Снижение происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, и это говорит о необходимости увеличения окладов", - добавила она.

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