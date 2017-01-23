Европейский университет в Петербурге выселяют накануне заключения соглашения о реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Санкт-Петербурге выселяют накануне заключения инвестиционного соглашения о реставрации и приспособлении занимаемого им здания для учебных целей. Сумма проекта оценивается в 2,2-2,4 млрд рублей.

Об этом сообщил журналистам ректор вуза Олег Хархордин.

"Университет с 2013 года ведет проект приспособления под современные образовательные нужды здания дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, где он располагается с середины 1990-х годов. Общая стоимость проекта составляла, по первоначальным оценкам, 2,2-2,4 млрд рублей, из этих средств около 700 млн рублей университет обязался вложить в реставрацию исторической части дворца", - сказал ректор.

Руководитель аппарата ректора университета Алла Самолетова уточнила, что инвестиционное соглашение должны были заключить в начале февраля. Однако, как ранее сообщал ТАСС, 27 декабря 2016 года Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга вручил университету уведомление о расторжении договора аренды. Университет не согласился с позицией комитета и 9 января обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением.

"Судебное заседание первой инстанции назначено на 15 марта 2017 года. 19 января 2017 года суд удовлетворил заявление об обеспечительных мерах, запрещающее Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу осуществлять действия по государственной регистрации прекращения аренды здания", - сообщил ректор вуза.

Инвестиции в реставрацию

Самолетова рассказала, что с 2013 по 2016 год вуз проводил подготовительную работу к осуществлению инвестиционного проекта. "Была выполнена экспертная оценка требуемых реставрационных работ, подготовлена проектная документация и выполнен архитектурный проект", - сказала она, не уточнив суммы средств, уже вложенных в эти работы.

По словам Хархордина, автором архитектурного решения является Жан-Мишель Вильмотт, недавно построивший ряд зданий в Париже - Русский культурный центр и церковь, центральный музей импрессионистов (Музей д'Орсе) и здание для одного из старейших учебных заведений Франции - Коллеж де Франс.

Самолетова отметила, что средства на осуществление инвестиционного проекта в объеме 2,2-2,4 млрд рублей должны поступить из частных пожертвований нескольких бизнесменов. В вузе отмечают, что проект приспособления для учебных целей особняка графа А. Г. Кушелева-Безбородко - сенатора и Государственного контролера России при Николае I - это один из "самых крупных и уникальных инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге". Объемы вложений сопоставимы с проектом реконструкции Конюшенного ведомства, который планировали приспособить под аппарт-отель за 5 млрд рублей, но отказались от этих планов из-за протестов градозащитников.

Здание, занимаемое Европейским университетом, также известно как Малый Мраморный дворец или дворец Екатерины Долгоруковой, морганатической жены Александра II. Граф Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко приобрел участок в 1830-х годах и построил трехэтажный дом с тремя ризалитами. Его сын и наследник перестроил дом для размещения коллекции шедевров живописи, скульптуры, прикладного искусства, а также для работы художников и знатоков. В 1873 году здание было приобретено казной, в 1881 году приобретено для светлейшей княгини Юрьевской, дочери Александра II и Екатерина Долгоруковой, после чего зал "Пименовская галерея" был превращен в церковь, где был установлен алтарь.

В 1927-1928 гг. здание приспосабливается под Институт гигиены и охраны труда. В ходе приспособления были заделаны внутренние оконные проемы и световой фонарь лицевого дома, устроены деревянные шахты для винтовых лестниц, сделан ремонт в мансарде. В 1960-70-х годах здание вновь неоднократно перестраивалось.

Проверки и суды

Весной 2016 года вуз был лишен государственной аккредитации, но исправил нарушения, выявленные Рособрнадзором, и аккредитация ему была возвращена. В июле - августе 2016 года в вузе прошел ряд проверок различных надзорных органов, в общей сложности его посетили 11 контрольно-надзорных служб с внеплановыми проверками. "Все 11 проверок имели последствия в виде судов, штрафов или диалога с надзорными органами. На данный момент продолжаются два разбирательства из 11 - с Рособрнадзором и по линии Комитета имущественных отношений. Других тлеющих споров нет, по крайней мере, на сегодня для нас так", - пояснила Самолетова.

Комитет имущественных отношений объясняет расторжение договора несоблюдением университетом охранных обязательств. Решение было принято после внеплановой летней проверки объекта на предмет несогласованных перепланировок. Университету были высказаны претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и по поводу возведения нескольких временных перегородок.

Среди 11 проверок наиболее существенные последствия вызвала проверка Рособрнадзора, которая выявила 120 нарушений, о чем в вуз было направлено предписание. В повторном предписании Рособрнадзор указал на четыре неисправленных нарушения. Вуз считает, что все нарушения исправил.

Однако 7 декабря 2016 года Рособрнадзор лишил его лицензии. Вуз обратился в арбитраж как для рассмотрения спора по существу, так и для принятия обеспечительных мер, которые бы позволили продолжить учебную деятельность до рассмотрения спора по существу. 13 декабря 2016 года арбитражный суд города Москвы принял решение об обеспечительных мерах, отзыв лицензии был заморожен, и с 16 декабря вуз продолжил обучение студентов. Рассмотрение спора с Рособрнадзором по существу началось 11 января 2017 года, в заседании суда объявлен перерыв до 8 февраля.

Причины конфликтов

Претензии Рособрнадзора и Комитета имущественных отношений ставят вуз на грань существования, так как в обоих случаях ему грозит потеря лицензии и закрытие. Говоря о причинах столь дотошных и одновременных проверок и столь существенных претензий к вузу, Самолетова отметила, что "прямых причин для такого развития событий университет не видит".

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В здании на Гагаринской улице расположены четыре факультета, где обучаются в общей сложности 226 студентов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.