Globo: в Бразилии от желтой лихорадки скончались 35 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Число заболевших желтой лихорадкой в Бразилии превысило 60 человек. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

По его данным, министерство здравоохранения штата Минас-Жерайс подтвердило наличие соответствующего вируса у 58 пациентов, 32 из них скончались. Еще в 391 случае диагноз окончательно не поставлен, он будет установлен в течение 20-30 дней после проведения тщательных анализов.

Ранее стало известно, что в соседнем штате Сан-Паулу желтая лихорадка унесла жизни по меньшей мере трех человек. Общее число пациентов, у которых медики выявили симптомы опасного заболевания, в этом регионе составило 10 человек.

13 января власти Минас-Жерайс объявили режим чрезвычайного положения из-за распространения этого заболевания. "Данное решение предусматривает принятие необходимых административных мер для контроля над вспышкой лихорадки, прежде всего приобретение медицинских препаратов и материалов, а также заключение договоров на предоставление услуг, требующихся в условиях чрезвычайной ситуации", - говорилось в тексте распоряжения, опубликованном в официальном издании регионального правительства.

Известие о возможном распространении желтой лихорадки привело к резкому повышению спроса на вакцину среди местного населения. В медицинских пунктах, где можно сделать соответствующую прививку, образовались очереди.

Желтая лихорадка - распространенное в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки заболевание, которое переносится комарами. Его симптомы - высокая температура, желтуха, тошнота. В ряде случаев желтая лихорадка сопровождается острой почечной или печеночной недостаточностью, что в свою очередь может привести к летальному исходу.