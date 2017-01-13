В Бразилии число пациентов с подозрением на желтую лихорадку превысило 100 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Число пациентов с подозрением на желтую лихорадку в бразильском штате Минас-Жерайс (юго-восток страны) достигло 110 человек. Об этом сообщил телеканал Globo.

Ранее было известно о 48 больных. Региональное министерство здравоохранения изучает обстоятельства смерти 30 человек, которые, по предварительным данным, могли скончаться в результате заболевания. Пока специалисты смогли точно установить, что как минимум один из этих летальных исходов связан с желтой лихорадкой. Окончательно причина смерти остальных пациентов будет определена после проведения тщательных анализов.

13 января стало известно, что власти бразильского штата Минас-Жерайс объявили режим чрезвычайного положения из-за распространения желтой лихорадки. "(Данный режим) предусматривает принятие необходимых административных мер для контроля над вспышкой заболевания, прежде всего приобретение медицинских препаратов и материалов, а также заключение договоров на предоставление услуг, требующихся в условиях чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте распоряжения, опубликованном в официальном издании регионального правительства.

Известие о возможном распространении желтой лихорадки привело к резкому повышению спроса на вакцину среди местного населения. В медицинских пунктах, где можно сделать соответствующую прививку, образовались очереди.

Желтая лихорадка - распространенное в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки заболевание, которое переносится комарами. Его симптомы - высокая температура, желтуха, тошнота. В ряде случаев желтая лихорадка сопровождается острой почечной или печеночной недостаточностью, что может привести к летальному исходу.