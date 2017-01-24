Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эхо Москвы: посол Израиля в РФ разочарован комментарием Толстого о передаче Исаакия

Общество
24 января, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Ранее вице-спикер ГД заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки тех, кто "выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Посол Израиля в России Гарри Корен разочарован словами вице-спикера Госдумы Петра Толстого по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

Смотрите также
Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров

"Хотел бы заметить, что это разочаровывает, особенно в том плане, что уровень антисемитизма в России гораздо ниже, чем это было в старые времена. Даже гораздо ниже, чем в некоторых странах Западной Европы. Когда говорится о выступлении официального лица такого ранга, это в лучшем случае (воспринимается) болезненно", - сказал посол в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Корен отметил, что в ближайшее время он может встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и обсудить с ним, в числе прочего, высказывания Толстого.

Ранее Толстой прокомментировал дискуссию вокруг передачи собора Исаакиевского собора РПЦ. При этом в его словах некоторые общественные деятели, в том числе глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, усмотрели признаки антисемитизма. Нарекания ФЕОР вызвали слова Толстого о том, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки тех, кто "выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году".

Комментируя ситуацию, Володин заявил о недопустимости любых выпадов, способных обидеть ту или иную национальность. При этом он подчеркнул, что слова Толстого могли неправильно понять.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд постановил демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку в Петербурге
2
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
3
Bloomberg нашло в России нового миллиардера
4
Раненной из травматики в Москве оказалась жена бывшего бизнес-партнера Чубайса
5
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
6
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама