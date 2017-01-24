Эхо Москвы: посол Израиля в РФ разочарован комментарием Толстого о передаче Исаакия

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Посол Израиля в России Гарри Корен разочарован словами вице-спикера Госдумы Петра Толстого по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

"Хотел бы заметить, что это разочаровывает, особенно в том плане, что уровень антисемитизма в России гораздо ниже, чем это было в старые времена. Даже гораздо ниже, чем в некоторых странах Западной Европы. Когда говорится о выступлении официального лица такого ранга, это в лучшем случае (воспринимается) болезненно", - сказал посол в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Корен отметил, что в ближайшее время он может встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и обсудить с ним, в числе прочего, высказывания Толстого.

Ранее Толстой прокомментировал дискуссию вокруг передачи собора Исаакиевского собора РПЦ. При этом в его словах некоторые общественные деятели, в том числе глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, усмотрели признаки антисемитизма. Нарекания ФЕОР вызвали слова Толстого о том, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки тех, кто "выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году".

Комментируя ситуацию, Володин заявил о недопустимости любых выпадов, способных обидеть ту или иную национальность. При этом он подчеркнул, что слова Толстого могли неправильно понять.