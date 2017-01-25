Московские студенты отметят Татьянин день катанием на коньках

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вход на катки в московских парках в честь Татьяниного дня будет бесплатным для студентов дневных и вечерних отделений московских вузов. Об этом сообщили в Мосгорпарке.
"Посетительницы с именем Татьяна получат скидку 50% на прокат коньков. Льготы будут действовать при предъявлении соответствующих документов: студенческого билета и паспорта для подтверждения имени", - отметили в пресс-службе учреждения.
Акция пройдет на катках с платным входом в 17 парках: парке Горького, Сокольниках, саду "Эрмитаж", Таганском, парке "Красная Пресня", Саду им. Баумана, Измайловском, Воронцовском, Перовском, парке Северного речного вокзала, парке "Дружба", Бабушкинском, ландшафтном парке "Митино", Лианозовском, музее-усадьбе "Коломенское", парке имени Артема Боровика и парке 850-летия Москвы.
На катке в парке Горького пройдет вечеринка под девизом "Зачет!". Гостей ждут ледовый квест, конкурсы на ловкость и эрудицию, победители получат сувениры. Студенты смогут заказать любую песню и кататься под любимую музыку. Для посетительниц с именем Татьяна с 17:00 до 21:00 мск откроется бьюти-студия в первом павильоне проката, где можно будет бесплатно сделать макияж и укладку.
28 января в Нескучном саду пройдет бесплатный квест "Студенческий переполох". Для студентов проведут игру-путешествие с розыгрышами, загадками и головоломками. За участие будут ставить оценки по "пятибелочной системе" (одна белка, две белки и так далее) в специальные зачетные книжки. Квест начнется в 12:00 мск, при себе необходимо иметь студенческий билет.
На катке в саду "Эрмитаж" 25 января с 18:00 до 21:00 мск пройдут конкурсы, розыгрыши призов и дискотека. Дискотеки на льду для студентов устроят также в Измайловском и Бабушкинском парках.
В Саду им. Баумана с 18:00 до 22:00 мск на катке будет диджей-сет, а также бесплатный вход для всех студентов и 50% скидка для всех Татьян.
В Таганском парке с 18:00 до 22:00 мск - свободный вход на каток для всех студентов и 50% скидка для Татьян. Будет действовать бесплатный прокат коньков для тех, кто закрыл последнюю сессию на "отлично" (при предоставлении зачетной книжки).
В парке "Кузьминки" с 11:00 до 20:00 мск для студентов и посетительниц с именем Татьяна будет работать бесплатный прокат тюбингов, зимних велосипедов, снежных бластеров и снежкометателей, лыж и оборудования для лазерного биатлона. На главной сцене парка с 16:00 до 17:00 мск выступят молодые исполнители.
В музее-заповеднике "Царицыно" студенты очных и заочных отделений московских и региональных вузов, посетительницы Татьяны и обладатели фамилий, образованных от этого имени или слова "студент", смогут бесплатно покататься на тюбинге. Горка с прокатом "ватрушек" будет работать с 12:00 до 20:00 мск. Студенты дневных отделений смогут бесплатно посетить все выставки музея.
В Гончаровском парке, парке Ангарские пруды, "Дубки" и "Северные Дубки" будет действовать скидка 50% на прокат всего оборудования студентам и Татьянам.
В парке "Сокольники" День студента отпразднуют в субботу, 28 января. На Фонтанной площади с 14:00 до 20:00 мск пройдут бесплатные для студентов дегустации безалкогольных коктейлей и других напитков, с 14:00 до 18:00 мск будет работать караоке с призами для лучших исполнителей. У сцены пройдет дискотека, а с 18:00 до 20:00 мск - розыгрыш годового запаса кофе для студентов.
Московский зоопарк впервые организует праздничные мероприятия для студентов. На территории зоосада запустят бесплатный тематический квест, участниками которого смогут стать студенты всех отделений. Учащимся вузов предстоит пройти испытания на смекалку и сообразительность. Конверты с заданиями будут спрятаны по всей территории зоосада. Чтобы приступить к следующему этапу, участникам вначале предстоит отыскать конверт.
В одном из конкурсов им предложат попробовать себя в роли енота - максимально быстро извлечь лакомство руками из специальной емкости. Ловкие изворотливые пальчики енота способны достать лакомство из самых потаенных мест вольера. Еноты с этим заданием обычно справляются очень легко. Еще одним испытанием станет конкурс на определение запахов - от корицы до лимона. Он будет проходить возле вольера с волками.
В Татьянин день для обладателей студенческого билета гиды также проведут бесплатные экскурсии по музею Московского зоопарка. Там гостей познакомят с традициями восточных и европейских императоров, которые стали основателями первых зоопарков. Кроме того, студентам покажут теплые павильоны, где им расскажут о секретах содержания животных и познакомят с профессией кипера.