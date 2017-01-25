Московские студенты отметят Татьянин день катанием на коньках

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вход на катки в московских парках в честь Татьяниного дня будет бесплатным для студентов дневных и вечерних отделений московских вузов. Об этом сообщили в Мосгорпарке.

"Посетительницы с именем Татьяна получат скидку 50% на прокат коньков. Льготы будут действовать при предъявлении соответствующих документов: студенческого билета и паспорта для подтверждения имени", - отметили в пресс-службе учреждения.

Акция пройдет на катках с платным входом в 17 парках: парке Горького, Сокольниках, саду "Эрмитаж", Таганском, парке "Красная Пресня", Саду им. Баумана, Измайловском, Воронцовском, Перовском, парке Северного речного вокзала, парке "Дружба", Бабушкинском, ландшафтном парке "Митино", Лианозовском, музее-усадьбе "Коломенское", парке имени Артема Боровика и парке 850-летия Москвы.

Конкурсы, квесты, дискотеки

На катке в парке Горького пройдет вечеринка под девизом "Зачет!". Гостей ждут ледовый квест, конкурсы на ловкость и эрудицию, победители получат сувениры. Студенты смогут заказать любую песню и кататься под любимую музыку. Для посетительниц с именем Татьяна с 17:00 до 21:00 мск откроется бьюти-студия в первом павильоне проката, где можно будет бесплатно сделать макияж и укладку.

28 января в Нескучном саду пройдет бесплатный квест "Студенческий переполох". Для студентов проведут игру-путешествие с розыгрышами, загадками и головоломками. За участие будут ставить оценки по "пятибелочной системе" (одна белка, две белки и так далее) в специальные зачетные книжки. Квест начнется в 12:00 мск, при себе необходимо иметь студенческий билет.

На катке в саду "Эрмитаж" 25 января с 18:00 до 21:00 мск пройдут конкурсы, розыгрыши призов и дискотека. Дискотеки на льду для студентов устроят также в Измайловском и Бабушкинском парках.

В Саду им. Баумана с 18:00 до 22:00 мск на катке будет диджей-сет, а также бесплатный вход для всех студентов и 50% скидка для всех Татьян.

В Таганском парке с 18:00 до 22:00 мск - свободный вход на каток для всех студентов и 50% скидка для Татьян. Будет действовать бесплатный прокат коньков для тех, кто закрыл последнюю сессию на "отлично" (при предоставлении зачетной книжки).

Тюбинги и зимние велосипеды - бесплатно

В парке "Кузьминки" с 11:00 до 20:00 мск для студентов и посетительниц с именем Татьяна будет работать бесплатный прокат тюбингов, зимних велосипедов, снежных бластеров и снежкометателей, лыж и оборудования для лазерного биатлона. На главной сцене парка с 16:00 до 17:00 мск выступят молодые исполнители.

В музее-заповеднике "Царицыно" студенты очных и заочных отделений московских и региональных вузов, посетительницы Татьяны и обладатели фамилий, образованных от этого имени или слова "студент", смогут бесплатно покататься на тюбинге. Горка с прокатом "ватрушек" будет работать с 12:00 до 20:00 мск. Студенты дневных отделений смогут бесплатно посетить все выставки музея.

В Гончаровском парке, парке Ангарские пруды, "Дубки" и "Северные Дубки" будет действовать скидка 50% на прокат всего оборудования студентам и Татьянам.

В парке "Сокольники" День студента отпразднуют в субботу, 28 января. На Фонтанной площади с 14:00 до 20:00 мск пройдут бесплатные для студентов дегустации безалкогольных коктейлей и других напитков, с 14:00 до 18:00 мск будет работать караоке с призами для лучших исполнителей. У сцены пройдет дискотека, а с 18:00 до 20:00 мск - розыгрыш годового запаса кофе для студентов.

Побывать "енотом" в зоопарке

Московский зоопарк впервые организует праздничные мероприятия для студентов. На территории зоосада запустят бесплатный тематический квест, участниками которого смогут стать студенты всех отделений. Учащимся вузов предстоит пройти испытания на смекалку и сообразительность. Конверты с заданиями будут спрятаны по всей территории зоосада. Чтобы приступить к следующему этапу, участникам вначале предстоит отыскать конверт.

В одном из конкурсов им предложат попробовать себя в роли енота - максимально быстро извлечь лакомство руками из специальной емкости. Ловкие изворотливые пальчики енота способны достать лакомство из самых потаенных мест вольера. Еноты с этим заданием обычно справляются очень легко. Еще одним испытанием станет конкурс на определение запахов - от корицы до лимона. Он будет проходить возле вольера с волками.

В Татьянин день для обладателей студенческого билета гиды также проведут бесплатные экскурсии по музею Московского зоопарка. Там гостей познакомят с традициями восточных и европейских императоров, которые стали основателями первых зоопарков. Кроме того, студентам покажут теплые павильоны, где им расскажут о секретах содержания животных и познакомят с профессией кипера.