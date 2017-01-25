Студенты Петербурга отметят Татьянин день зимним балом в честь парусника "Мир"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Петербургские студенты отметят Татьянин день полуденным выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости и зимним Покровским балом в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Его участниками станут 600 студентов, которые готовились к торжеству заранее, посещая танцевальные мастер-классы.

"Праздничные мероприятия организованы Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению "Покров" при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города", - сообщили ТАСС в информационной службе Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Студенческий праздник начнется с молебна в Смольном соборе, который считается главным храмом всех учебных заведений Санкт-Петербурга. Это главный храм основанного императрицей Елизаветой Петровной Воскресенского Новодевичьего Смольного монастыря. В 2004-2016 гг он входил в комплекс государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", с января 2016 года перешел в безвозмездное пользование Русской Православной церкви и получил статус студенческого храма.

По окончании богослужения студентов поздравят представители руководства города и ректорского корпуса, а также состоится церемония награждения почетным знаком святой Татьяны за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной деятельности. Для студентов будет также дан гала-концерт Международного хорового фестиваля духовной музыки "Зимняя сказка".

Бал в честь "Мира"

Покровский бал, проводимый в Санкт-Петербурге ежегодно, каждый раз посвящается специальной теме, которая, по мнению организаторов, воплощает "определенные духовно- просветительские и миссионерские смыслы". В 2016 году темой студенческого праздника была "Семья и семейные ценности". Бал этого года получил название "Морская слава России" - он посвящен походу курсантов академии имени адмирала Макарова на борту учебного парусника "Мир" по пути Арктических конвоев времен Второй мировой войны. Этот поход, начавшийся еще в 2015 году, был посвящен трем историческим датам - 70-летию Победы, 1000-летию со дня преставления великого князя Владимира и 25-летию со дня прославления святого Иоанна Кронштадтского. Парусник "Мир", построенный в 1987 году на верфи Гданьска, считается самым быстрым в мире.

По данным городского комитета по науке и высшей школе, в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга работает и обучается более 380 тысяч человек. С 2016 года система высшего образования в северной столице включает 43 государственных гражданских вуза. В их числе - 26 университетов, 5 академий, Консерватория, 6 институтов и 6 филиалов вузов, а также 37 негосударственных вузов.