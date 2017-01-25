Песков призвал не гипертрофировать проявления семейных отношений в законопроекте о побоях

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Юридическая ответственность за систематические побои в семье нужна, но гипертрофированно оценивать "различные проявления семейных отношений" нельзя.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рассматриваемый в Госдуме законопроект о декриминализации семейных побоев.

"Здесь нужно четко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Законопроект в случае серьезных рецидивов подразумевает ответственность. Но гипертрофирование, призывание к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно", - сказал Песков.

Он добавил, что дискуссия на эту тему продолжается в стенах парламента, подчеркнув, что "создание крепких семей в России является вопросом приоритетным, это то, что всем нам необходимо".

Пресс-секретарь президента также признал, что "ответственность нужна, нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия, но отождествлять с семейным насилием какие-то незначительные проявления и гипертрофированно это оценивать с юридической точки зрения, наверное, тоже вряд ли уместно".

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил сегодня журналистам, что, согласно социологическим исследованиям, "59% общества высказались за то, чтобы жестко не регулировать вопросы незначительных конфликтов, которые не повлекли вреда здоровью". При этом, по словам Володина, депутаты исходят из того, "что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими". "Но когда есть ошибка, ее нужно исправлять", - заметил он, имея в виду принятый летом закон, оставивший побои в семье в разряде уголовных преступлений.