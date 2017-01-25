Москалькова назвала суд над военнослужащими РФ на Украине "абсолютно несправедливым"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает начавшийся в Киеве суд над двумя российскими военнослужащими, похищенными ранее в Крыму, совершенно несправедливым.

"Сегодня начинается суд над обоими ребятами за дезертирство со стороны Украины и за измену родине, - сказала она в беседе с журналистами. - Очень высокие сроки наказания предусмотрены по этим статьям. Но наш взгляд это абсолютно несправедливо, потому что каждый человек может выбирать, в каком государстве ему жить и какое гражданство иметь".

21 ноября 2016 года Минобороны РФ сообщило, что Служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

После воссоединения Крыма с РФ они приняли решение перейти на службу в российскую армию и хотели подтвердить образование в одном из вузов Украины. Воспользовавшись этим, Служба безопасности Украины через подставных лиц выманила их на территорию Украины "якобы для передачи заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, и им были предъявлены обвинения в госизмене и дезертирстве. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Украинская сторона не дает согласия на встречу российского консула с задержанными. Власти Киева поясняют свой отказ тем, что задержанные являются гражданами Украины, так как не вышли из гражданства в установленном порядке.

В конце декабря прошлого года Москалькова посетила в СИЗО Николаева российских военнослужащих. После этого она рассказала, что наиболее сложным юридическим вопросом в деле является именно вопрос об их гражданстве. По ее словам, и Одинцов, и Баранов заявили об исключении их из гражданства Украины, написали соответствующие обращения в адрес президента (Украины), сдали паспорта, командование эти документы передало в ФМС. Однако поскольку нет указа президента, Украина считает их гражданами Украины, они же считают себя гражданами России, поскольку получили российское гражданство в установленном порядке, пояснила Москалькова.