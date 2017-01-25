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TVN24: жительница Польши в одиночку добралась пешком до Южного полюса

Общество
25 января, 16:35 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Малгожата Войтачка стала первой полькой, проделавшей подобное путешествие
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ВАРШАВА, 25 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Жительница Польши Малгожата Войтачка несколько месяцев назад отправилась в пешее путешествие к Южному полюсу Земли и 25 января достигла своей цели. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

51-летняя полька в одиночку преодолела 1300 км. Путешествие заняло более двух месяцев. С каждым днем погодные условия становились все сложнее, мешал ураганный ветер и снегопады, но приходилось спешить, чтобы успеть к цели до закрытия сезона.

"Жизнь прекрасна. Оно того стоило", - сказала Войтачка на финише, став первой полькой, которой удалось без посторонней помощи проделать этот путь.

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