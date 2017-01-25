Полиция проводит обыск у семьи из Зеленограда, у которой изъяли 10 детей

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Полиция подтвердила проведение обыска в квартире Светланы и Михаила Дель, у которых органы опеки изъяли 10 детей.
"В рамках ранее возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
Полиция в отношении отца приемных детей Михаила Дель расследует уголовное дело о побоях. Сам подозреваемый отвергает все обвинения.
Ранее стало известно, что после сообщения сотрудников детского сада о следах побоев у ребенка органы опеки в Москве изъяли у приемных родителей, Светланы и Михаила Дель, 10 детей. Некоторые из них инфицированы ВИЧ. Восемь детей отправили в учреждение департамента здравоохранения, еще двоих - в социальный центр. В семье 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.
Управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Следователи считают, что приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред.
24 января двоих детей, находящихся в приюте, вернули матери.