Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция проводит обыск у семьи из Зеленограда, у которой изъяли 10 детей

Общество
25 января, 18:48 дата обновления: 25 января, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Ранее стало известно, что полиция в отношении отца приемных детей возбудила уголовное дело о побоях, при этом он отвергает все обвинения
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Полиция подтвердила проведение обыска в квартире Светланы и Михаила Дель, у которых органы опеки изъяли 10 детей.

Смотрите также
Татьяна Москалькова
Москалькова встретится с приемной матерью, у которой изъяли детей

"В рамках ранее возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

Полиция в отношении отца приемных детей Михаила Дель расследует уголовное дело о побоях. Сам подозреваемый отвергает все обвинения.

Ранее стало известно, что после сообщения сотрудников детского сада о следах побоев у ребенка органы опеки в Москве изъяли у приемных родителей, Светланы и Михаила Дель, 10 детей. Некоторые из них инфицированы ВИЧ. Восемь детей отправили в учреждение департамента здравоохранения, еще двоих - в социальный центр. В семье 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Следователи считают, что приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред.

24 января двоих детей, находящихся в приюте, вернули матери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Изъятие 10 детей из московской семьи
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
4
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама