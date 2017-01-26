"Известия": для желающих продолжить дело Доктора Лизы будет создан Общественный совет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фонд "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки создаст Общественный совет для всех желающих помочь в продолжении дела Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе Ту-154 в декабре 2016 года. Об этом газете "Известия" сообщила пресс-секретарь фонда Наталья Авилова.

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"После трагической гибели Доктора Лизы мы получили большое количество откликов и предложений о сотрудничестве от разных людей, после чего было принято решение объединить всех неравнодушных и близких людей и привлечь их к работе фонда. Мы приглашаем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба "Справедливой помощи", тех, кто общался с Елизаветой Петровной и разделял ее взгляды, кто не может сейчас оставаться в стороне и искренне хочет, чтобы дело доктора Лизы было продолжено", - рассказала "Известиям" Авилова, отметив, что совет создается для привлечения и объединения всех неравнодушных людей, которые готовы подключиться к работе организации.

Как сообщает издание, запись в совет без ограничения по количеству членов уже открыта. "Большую помощь мы сейчас получаем от совершенно, казалось бы, разных людей. Это Борис Гребенщиков, Михаил Прохоров, Михаил Федотов и многие- многие другие. Мы были бы рады, если все неравнодушные к судьбе организации люди могли объединиться на площадке Общественного совета", - заключила пресс-секретарь "Справедливой помощи".

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и его художественный руководитель, народный артист России Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.