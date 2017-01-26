Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большинство россиян поддерживают запрет на продажу сигарет родившимся после 2014 года

Общество
26 января, 11:37 UTC+3
Против инициативы, по данным ВЦИОМ, высказались только 36% участников опроса
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Большая часть россиян (61%) высказалась в поддержку предложения Минздрава полностью запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Смотрите также

Стратегия здорового образа жизни от Минздрава РФ: "диктат медиков" или необходимость
Песков: идея о запрете продажи сигарет родившимся после 2014 года подлежит обсуждению
"Известия": в МЭР не исключают негативных последствий от антитабачной концепции Минздрава

В исследовании отмечается, что инициатива приветствуется даже среди курильщиков (от 51% до 59%). Против этого высказались 36% опрошенных.

ВЦИОМ также выяснил, что доля курильщиков в стране за год практически не изменилась. Согласно данным последнего опроса, курят 32% россиян, в 2016 году показатель составлял 31%. При этом 19% (в 2016 году - 17%) респондентов из этой группы заявили, что выкуривают в день одну или более пачек сигарет.

Большинство опрошенных (67%) заявили, что не курят. Эта группа включает в себя 20% отказавшихся от курения. Примечательно, что в 2016 году доля таких граждан была 12%.

Исследование проводилось в период с 20 по 22 января 2017 года. В опросе приняли участие 1800 человек, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Антитабачная концепция Минздрава
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
3
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
4
Толстой и глава ФЕОР примирились после скандала вокруг дискуссии об Исаакиевском соборе
5
Перед выборами в ГД полиция и ФСБ выявили 8 человек, планирующих теракты в Москве
6
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
7
Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели
Темы дня
Реклама