Большинство россиян поддерживают запрет на продажу сигарет родившимся после 2014 года

Большая часть россиян (61%) высказалась в поддержку предложения Минздрава полностью запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

В исследовании отмечается, что инициатива приветствуется даже среди курильщиков (от 51% до 59%). Против этого высказались 36% опрошенных.

ВЦИОМ также выяснил, что доля курильщиков в стране за год практически не изменилась. Согласно данным последнего опроса, курят 32% россиян, в 2016 году показатель составлял 31%. При этом 19% (в 2016 году - 17%) респондентов из этой группы заявили, что выкуривают в день одну или более пачек сигарет.

Большинство опрошенных (67%) заявили, что не курят. Эта группа включает в себя 20% отказавшихся от курения. Примечательно, что в 2016 году доля таких граждан была 12%.

Исследование проводилось в период с 20 по 22 января 2017 года. В опросе приняли участие 1800 человек, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.