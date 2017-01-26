ФТС передала посмертную медаль для доктора Лизы представителям ее фонда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Медаль ФТС России "25 лет Федеральной таможенной службе", которой была награждена Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, была вручена представителям ее фонда "Справедливая помощь" и будет передана супругу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

"Доктор Лиза - а именно так ее называл весь мир - ввиду своей деятельности активно взаимодействовала с таможенной и пограничной службами. Заместитель начальника Южного таможенного управления - начальник кадровой службы Владимир Иваненко на многостороннем автомобильном пункте пропуска во время построения зачитал выписку из приказа ФТС России и вручил юбилейную медаль "25 лет Федеральной таможенной службе" представителям фонда "Справедливая помощь", - сказал Фарукшин.

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С осени 2014 года должностные лица ЮТУ, Таганрогской таможни и сотрудники ПУ ФСБ России по Ростовской области проводили таможенный и пограничный контроль транспортных средств с детьми, остро нуждающимися в квалифицированной медицинской помощи. Глинка вывозила детей с территории Украины в Россию на лечение, пользуясь пунктами пропуска, находящимися в Ростовской области.

"Я благодарю всех и каждого из вас, уважаемые таможенники и пограничники. Мы ценим вашу помощь и особое внимание к нашей работе. Эту медаль мы передадим супругу Елизаветы Петровны", - сказала пресс-секретарь фонда "Справедливая помощь" Наталья Авилова.

Она отметила, что Елизавета Глинка до катастрофы успела подготовить все документы, чтобы помочь еще 14 детям. Сразу после вручения медали представители фонда отправились на Донбасс, чтобы забрать детей и перевезти их на лечение в Россию.

Правозащитница, директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц.