Власти Петербурга решили не выселять Европейский университет, пока идет учебный процесс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Комитет имущественных отношений не требует немедленного выселения Европейского университета в Санкт-Петербурге, учитывая идущий учебный процесс. Об этом говорится в поступившем в ТАСС письме заместителя председателя комитета Александра Германа, в котором разъясняется позиция комитета в связи с решением расторгнуть с вузом договор аренды занимаемого им здания на улице Гагаринской.

23 января комитет имущественных отношений Петербурга сообщил, что решил расторгнуть договор аренды на здание Европейского университета в Петербурге из-за несоблюдения университетом охранных обязательств. Как ранее сообщал ректор вуза Олег Хархордин, Европейский университет выселяют накануне заключения инвестиционного соглашения о реставрации и приспособлении занимаемого им здания для учебных целей. Сумма проекта оценивается в 2,2-2,4 млрд рублей.

"Сообщаем, что учитывая идущий учебный процесс, комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга не требует немедленного выселения университета", - говорится в письме.

Между тем ректор вуза заявил 26 января на пресс-конференции в ТАСС, продемонстрировав соответствующий документ, что "в письме от 27 декабря 2016 года комитет потребовал освободить помещение в 5-дневный срок".

Действия сторон

Университет, не имея теоретической возможности освободить здание 1 января 2017 года, обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с двумя исками - о принятии обеспечительных мер и о рассмотрении спора по существу. Обеспечительные меры приняты на заседании 19 января, судебное разбирательство начнется 15 марта.

Хархордин уточнил, что озвученное на пресс-конференции письмо в ТАСС для него - первый документ, проясняющий позицию Комитета имущественных отношений. "Мы обратились за официальным разъяснением, но пока его не получили, но 30 дней еще не истекли - ждем", - сказал ректор.

Требованию освободить здание предшествовала проверка его состояния, проведенная комитетом имущественных отношений 15 июля прошлого года. В ходе проверки "было установлено, что в здании выполнены самовольные перепланировки, в помещениях 1-го этажа лицевого фасада произведена замена старых оконных заполнений на новые, металлопластиковые, внутри двора с примыканием к зданию возведена одноэтажная пристройка, также выявлено наличие в здании сторонних пользователей и их имущества без согласования с комитетом", - отмечается в письме комитета, адресованном ТАСС.

"По результатам проведенной проверки в адрес университета 25 июля 2016 года были направлены предписание о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 25 октября 2016 года и претензия о взыскании штрафа за нарушение условий договора, расторжение договора аренды и выселении", - отмечается в письме.

Это послужило поводом для выяснения ситуации в суде. В результате 5 октября 2016 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление "о признании университета виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 200 тысяч руб.".

Ректор вуза пояснил, что во время этого заседания университету "удалось доказать необоснованность претензий о сооружении незаконной пристройки во дворе (ее возвел в 1979 году предшественник Европейского университета, Институт охраны труда, располагавшийся в здании в советское время, в ней хранились опасные химические реактивы)" и еще ряд претензий по реставрации отдельных элементов здания, которые были сняты также при помощи документов, полученных из архива Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

"Суд вынес решение о взыскании минимального штрафа в размере 200 тыс. рублей за несколько пластиковых окон, кондиционеры и перепланировку, и мы думали, что на этом все и закончится. Письмо о выселении в канун Нового года стало для нас сюрпризом", - пояснил Хархордин.

Чья инициатива

В письме комитета сообщается, что проверка и ее последствия инициированы обращением от неназванного гражданина в электронную приемную комитета 4 июля 2016 года. "4 июля 2016 года в электронную приемную комитета поступило обращение гражданина с просьбой провести проверку здания в связи с проводимыми ремонтными работами и жалобой на трещины по фасаду здания", - уточнили к комитете.

"Трещины действительно есть, но они появились в связи с приспособлением соседнего, также исторического здания под современные нужды. Мы поставили на трещины маяки, сообщили об этом в КГИОП, а затем сообщили о том, что маяки были порваны", - сообщил на пресс-конференции заместитель ректора Европейского университета по общим вопросам Леонид Равнушкин.

Ранее сообщалось, что летом 2016 года в университете прошли 11 проверок, две из которых повлекли серьезные последствия с судами и угрозой лишиться лицензии (одна со стороны Рособрнадзора, вопрос решается в суде, ближайшее заседание 8 февраля), и со стороны комитета имущественных отношений.

Хархордин заявил, что не понимает причин столь одномоментного инициирования большого количества проверок. "В 2008 году вуз уже сталкивался с подобными проблемами, когда мы получили от противопожарной службы предписание о 52 нарушениях, тогда очень быстро мы смогли понять, в чем не правы. Мы получили грант Евросоюза, предназначенный для того, чтобы помочь партиям освоить технологии наблюдения за выборами. Грант был возвращен, наши проблемы на этом закончились", - рассказал ректор.

Сейчас, по его словам, "никаких сигналов о том, что надо исправить, нет".

Инвестпроект под угрозой

Хархордин полагает, что город, отняв здание у Европейского университета, многое теряет. "С 2013 года мы согласовываем с городскими структурами инвестиционный проект по приспособлению для учебных целей исторического дворцового здания, особняка Кушелева-Безбородко, известного в Петербурге как малый мраморный дворец, самыми известными хозяйками которого была морганатическая жена Александра II Екатерина Долгорукова, а затем ее дочь, светлейшая княгиня Юрьевская", - сказал он.

"Инвестиции оцениваются в 1,7-2,4 млрд рублей, половину из которых нам уже удалось собрать и они находятся на депозитах университета, а вторая половина существует в устных и письменных обязательствах доноров. Только после этого ректор получил право подписать инвестиционное соглашение с городом, и его планировалось подписать в ближайшее время", - сказал он. "На данный момент в Петербурге нет других подобных инвестпроектов", - отметил Хархордин. Проректор Леонид Равнушкин добавил, что "для создания проектной документации и других необходимых документов университет уже потратил $2 млн".