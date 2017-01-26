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Facebook изменит алгоритм выдачи видеоконтента

Общество
26 января, 22:00 UTC+3
Теперь система выдачи будет в большей степени учитывать длительность просмотров длинных роликов
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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Philippe Wojazer

Социальная сеть Facebook объявила об изменениях в алгоритме выдачи видеоконтента в лентах пользователей.

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Как сообщается в блоге компании, ранее для того, чтобы определить приоритет показа видео, соцсеть анализировала множество параметров: длительность просмотра, число просмотров с включенным или выключенным звуком, процент просмотров ролика во весь экран монитора и др. Теперь алгоритм будет в большей степени учитывать длительность просмотров длинных роликов.

«Если пользователь просматривает большую часть ролика или ролик целиком, это говорит нам о том, что видео соответствует его ожиданиям. Анализ активности пользователей показал, что чем длиннее видео, тем более важен фактор длительности просмотра», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в результате нововведения пользователи не увидят существенных изменений на своих страницах. Однако длинные видеоролики, которые часто досматриваются до конца, получат небольшое преимущество при отображении в ленте новостей. С другой стороны, позиция в выдаче коротких роликов может немного снизиться.

Ранее Facebook неоднократно приходилось сталкиваться с обвинениями в пристрастности при отборе новостей. 25 января компания заявила о том, что улучшила саму систему распознавания того, какие публикации вызывают повышенный интерес у пользователей Изменения должны вступить в силу в течение ближайшего времени, но пока только для пользователей из США.

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