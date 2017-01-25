Facebook объявила об изменениях в разделе наиболее популярных новостей

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компания Facebook, которой пришлось столкнуться с обвинениями в пристрастности при отборе новостей, а также в распространении недостоверной и непроверенной информации, объявила о ряде изменений, касающихся раздела Trending, где отображаются наиболее популярные новости, обсуждаемые пользователями данной социальной сети. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду, 25 января, на сайте Facebook.

В нем отмечается, что теперь при показе в упомянутом разделе наиболее популярных на текущий момент новостей будут отображаться их источники (телеканал, электронная версия газеты или сайт), а также заголовки, с которыми то или иное СМИ опубликовало данные сведения. Кроме того, Facebook улучшила саму систему распознавания того, какие публикации вызывают повышенный интерес у интернет- сообщества. Также все пользователи, которые проживают в одном и том же регионе, будут теперь видеть в разделе Trending одинаковые новости.

По словам представителей соцсети, эти изменения станут доступны уже в течение ближайших недель, но пока речь идет только о США. "Мы прислушиваемся к реакции пользователей и продолжим вносить улучшения (в раздел Trending в дальнейшем)", - отметили в Facebook.

В прошлом году компании пришлось проводить целое расследование, чтобы отбиться от обвинений в пристрастности при отборе новостей. Отправной точкой скандала стала публикация сетевого ресурса Gizmodo, который сообщил, что в новостном разделе соцсети Trending заложен некий механизм отсева новостей по их источнику. Как утверждал Gizmodo, "сотрудники Facebook регулярно удаляют из секции Trending новости, представляющие интерес для консервативно настроенных читателей".

В целях исправления ситуации Facebook предложила внести ряд улучшений, в том числе "обновить терминологию свода своих правил, чтобы сделать их понятнее". Компания также признала, что до сих пор пользовалась вспомогательным списком избранных сайтов и ресурсов СМИ для "распознавания, проверки и понимания важности" той или иной темы. Теперь этот перечень выведен из употребления, как и механизм условного присвоения новостям "уровня важности".