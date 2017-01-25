Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Facebook объявила об изменениях в разделе наиболее популярных новостей

Общество
25 января, 23:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Компанию обвиняют в пристрастности при отборе новостей и в распространении недостоверной информации
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компания Facebook, которой пришлось столкнуться с обвинениями в пристрастности при отборе новостей, а также в распространении недостоверной и непроверенной информации, объявила о ряде изменений, касающихся раздела Trending, где отображаются наиболее популярные новости, обсуждаемые пользователями данной социальной сети. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду, 25 января, на сайте Facebook.

Смотрите также
Facebook разрешил RT публикацию в соцсети мультимедийных сообщений

В нем отмечается, что теперь при показе в упомянутом разделе наиболее популярных на текущий момент новостей будут отображаться их источники (телеканал, электронная версия газеты или сайт), а также заголовки, с которыми то или иное СМИ опубликовало данные сведения. Кроме того, Facebook улучшила саму систему распознавания того, какие публикации вызывают повышенный интерес у интернет- сообщества. Также все пользователи, которые проживают в одном и том же регионе, будут теперь видеть в разделе Trending одинаковые новости.

По словам представителей соцсети, эти изменения станут доступны уже в течение ближайших недель, но пока речь идет только о США. "Мы прислушиваемся к реакции пользователей и продолжим вносить улучшения (в раздел Trending в дальнейшем)", - отметили в Facebook.

Смотрите также
Facebook впервые ответит в ФРГ перед судом из-за ложных сообщений

В прошлом году компании пришлось проводить целое расследование, чтобы отбиться от обвинений в пристрастности при отборе новостей. Отправной точкой скандала стала публикация сетевого ресурса Gizmodo, который сообщил, что в новостном разделе соцсети Trending заложен некий механизм отсева новостей по их источнику. Как утверждал Gizmodo, "сотрудники Facebook регулярно удаляют из секции Trending новости, представляющие интерес для консервативно настроенных читателей".

В целях исправления ситуации Facebook предложила внести ряд улучшений, в том числе "обновить терминологию свода своих правил, чтобы сделать их понятнее". Компания также признала, что до сих пор пользовалась вспомогательным списком избранных сайтов и ресурсов СМИ для "распознавания, проверки и понимания важности" той или иной темы. Теперь этот перечень выведен из употребления, как и механизм условного присвоения новостям "уровня важности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
4
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
5
Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики
6
Трамп может подписать указ о начале создания безопасных зон в Сирии
7
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
Темы дня
Реклама