Петербуржцы почтят память жертв блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Жители города на Неве и Ленинградской области отметят 73-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда - день, который с 1944 года горожане называют Днем Ленинградской Победы.

На многочисленных памятных акциях будут звучать цитаты из блокадных дневников и стихи Ольги Берггольц, горожане возложат цветы к братским захоронениям времен блокады, а на Марсовом поле реконструируют ленинградский салют 1944 года. На Пискаревском кладбище, крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, пройдет традиционное общегородское возложение венков и цветов.

"Общегородское траурно-торжественное мероприятие пройдет на Пискаревском кладбище, здесь ожидается множество людей, как бывает каждый год, - рассказал ТАСС директор Пискаревского мемориала Олег Баев. - Помимо общегородской церемонии, пройдут церемонии возложения венков и цветов представителями диаспор и землячеств к 96 тематическим плитам на Аллее Памяти, посвященным представителям разных народов и областей нашей страны, сражавшимся за Ленинград".

Цветы к мемориалам блокады

Цветы, венки и кусочки черного хлеба возложат к Монументу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, к мемориальной табличке на Невском, 14 и к другим мемориалам. Вечером в память о Ленинградской Победе будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, а от Петропавловской крепости будет дан традиционный салют из 30 залпов.

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На Марсовом поле будет реконструирована обстановка салюта 27 января 1944 года - сюда привезут дивизионные артиллерийские орудия времен войны, из которых дадут 12 залпов в честь подразделений Красной Армии, освобождавших Ленинград. А на Дворцовой площади в третий раз пройдет молодежная акция "Небо Ленинграда", участники которой пронесут воздушные шары в форме военных дирижаблей.

У Дома радио будет установлена открытая сцена, где будут читать стихи поэтессы Ольги Берггольц - "музы блокадного города". С утра до вечера присоединиться к этому поэтическому марафону сможет любой желающий. Стихи Берггольц будут звучать и на концерте в Исаакиевском соборе, в подвалах которого в годы блокады сохраняли коллекции ленинградских музеев.

В администрации города сообщили, что 27 января 2017 года, в день 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Это распространяется на "социальные" маршруты наземного пассажирского транспорта, а также на метро, и будет предоставлено вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана.

По местам боевой славы

В Ленинградской области пройдет автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма с возложением цветов у памятников "Январский гром", "Якорь" и "Атака" и военно- историческая реконструкция "Операция "Искра" с участием реконструкторов из 10 регионов России, Польши и Эстонии и выставкой военной техники и оружия времен Великой Отечественной войны.

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Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Операция "Январский гром", с которой начался разгром немецкой группы армий "Север", была названа первым из знаменитых "десяти сталинских ударов" Красной Армии, приведших к Победе. За время Ленинградской битвы с июля 1941 по август 1944 года погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч человек мирного населения. Точную цифру жертв блокады историки не могут назвать до сих пор. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".

Сейчас в Санкт-Петербурге проживают 111 тысяч человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда": 10,4 тысячи - участники битвы за Ленинград и 100,6 тысячи - представители мирного населения.