Совет Мальтийского ордена вернул полномочия великому канцлеру

РИМ, 28 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Суверенный совет Мальтийского ордена принял отставку князя и великого магистра Мэтью Фестинга и вернул полномочия отстраненному ранее от должности великому канцлеру Альбрехту Фрейхеру фон Безелагеру. Эти решения были в субботу приняты на заседании совета, сообщает агентство ANSA.

Фестинг, избранный в 2008 году магистром на пожизненный срок, был вынужден подать в отставку под личным нажимом папы римского Франциска. Поводом послужил назревший конфликт между Ватиканом и зависимым от него старейшим рыцарским религиозным орденом. Камнем преткновения стал Безелагер, смещенный в декабре с поста канцлера (главы правительства и МИД ордена, который пользуется статусом суверенного государства). Фестинг обвинил его в нарушении религиозной доктрины, поскольку он курировал благотворительную миссию в одной из беднейших стран, в рамках которой населению раздавались контрацептивы.

Сам Безелагер вину не признал и заявил, что сразу свернул сотрудничество с партнерской организацией, как только узнал об этом эпизоде. Он также отказался покинуть пост великого канцлера. Когда внутри ордена назрел конфликт, вмешался суверен Ватикана, была создана специальная комиссия по расследованию. Тогда великий магистр позволил себе напомнить, что орден обладает суверенитетом.

В результате Франциск настойчиво порекомендовал Фестингу уйти в отставку. Кроме того, служба печати Святого престола проинформировала, что папа римский назначит своего делегата в орден, а до этого момента управлять им будет, как предусмотрено уставом, великий командор. Примечательно, что Суверенный совет не обсуждал даты новых выборов великого магистра.

Как указывают информированные источники, конфликт выходит за рамки самого ордена и распространяется на Ватикан. Немаловажную роль во всей ситуации сыграл американский кардинал Рэймонд Лео Берк, патрон Мальтийского ордена. Он лично способствовал кампании против Безелагера, причем, как говорят информированные источники, намеренно исказив информацию и выдав за желание Франциска отставку великого канцлера. Относящийся к консервативному крылу Римской курии кардинал не разделяет реформаторского курса нынешнего главы Римско-католической церкви.

Назначение папского делегата в Мальтийский орден позволит Франциску лучше его контролировать, говорят эксперты-ватиканисты.

900 лет истории ордена

Мальтийский орден (Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) был основан в 1099 году в Иерусалиме. Его рыцари участвовали в Крестовых походах и занимались защитой Святой земли. После мусульманских завоеваний орден перебрался сначала на Родос, а с 1522 года обосновался на Мальте, где ему до сих принадлежит собственность. Сейчас штаб-квартира ордена находится в Риме, он обладает статусом наблюдателя при ООН и в Совете Европы, поддерживает дипломатические отношения со 105 государствами, включая РФ.

Примечательно, что первоначальным назначением ордена, еще до того, как он стал военным, было оказание помощи неимущим и больным. В Иерусалиме сначала возник амальфийский госпиталь, на базе которого потом появился орден. В его официальном названии иногда сохраняется формулировка "орден рыцарей-госпитальеров" (отсюда гостеприимный). По сей день основное направление деятельности Мальтийского ордена - благотворительность.