Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Выступление Дональда Трампа на инаугурации президента США стало беспрецедентным и продемонстрировало отношение избранного главы государства к религии. Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

"Видно, что человек уповает на бога. Это для него не формальность и не риторика. Его речь беспрецедентна для истории Америки, ведь ни один президент не говорил таких вещей", - сказал он.

Митрополит Иларион также отметил, что саму церемонию инаугурации можно считать религиозной из-за числа приглашенных религиозных деятелей и личного отношения Трампа к вере.

"Все они говорили о боге, читали священные писания. Церемония инаугурации была вообще религиозной. Я надеюсь, что под знаком такого упования на помощь божью и пройдет президентство Трампа", - сказал митрополит Волоколамский.

Кроме того, митрополит Иларион положительно встретил назначение бывшего главы Национального комитета Республиканской партии Райнса Прибуса, исповедующего православие, на пост главы администрации Белого дома. "Я думаю, что это один из признаков тех новых веяний, которые сегодня доносятся из США до всего мира", - подчеркнул владыка.

Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января.