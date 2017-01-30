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ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности

Общество
30 января, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
По данным опроса, меньше всего россияне боятся проблем в семье: конфликты и проблемы с родственниками по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге "страхов"
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международная напряженность вновь заняла лидирующую позицию (14 пунктов) в рейтинге страхов россиян в конце прошлого года, при этом занимающий вторую строчку индекс страхов подорожания товаров и обесценивания сбережений снизился до минимального значения в 2016 году (10 пунктов против 19 в начале года). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы сегодня на сайте организации.

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"Опасения россиян, связанные с международными конфликтами, а также с ростом цен, остались главными факторами, создающими наибольшее напряжение в обществе", - говорится в сообщении. Отмечается, что индекс страха международных конфликтов в декабре по сравнению с началом года (23 п. в январе) также существенно снизился - на 9 пунктов.

По данным опроса, меньше всего россияне боятся проблем в семье: конфликты и проблемы с родственниками по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге "страхов" с показателем индекса в декабре -50 пунктов.

"Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до -1 п. Меньше стали беспокоить и внутренние беспорядки, конфликты (-7 п.). За год стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи (-8 п.)", - сообщает ВЦИОМ. Прочие страхи россиян - роста преступности, снижения доходов в связи с сокращением зарплаты и задержками выплат, потери работы - существенно ниже, чем по обозначенным проблемам.

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"Декабрь 2016 года стал одним из самых спокойных месяцев прошедшего года, что и отразили результаты соцопроса... Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке... Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре - декабре. Общий итог - ослабление актуальности доминантных страхов", - прокомментировал результаты исследования руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Индекс страхов показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность наступления той или иной проблемы; строится на основе вопроса "Как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в вашей жизни?", измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более вероятной кажется россиянам возникновение такой проблемы. Опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках. Объем выборки 1600 человек, статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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