Трунов просит суд признать недействующим Кодекс адвокатской этики

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Юрист Игорь Трунов обратился в Пресненский суд Москвы с иском об оспаривании и признании недействующим Кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА).
"Я прошу признать Кодекс профессиональной этики адвоката недействующим и не имеющим юридической силы с момента его принятия, то есть с 31 января 2003 года", - говорится в заявлении адвоката, опубликованном на его сайте.
По мнению Трунова, "бессистемное и бесконтрольное внесение поправок в КПЭА сделало его крайне противоречивым актом, позволяющим привлекать к ответственности адвокатов за действия, не связанные с профессиональными обязанностями". Кодексу, считает юрист, необходима как правовая экспертиза соответствия законодательству РФ, так и антикоррупционная.
Как отмечается в иске, нормы КПЭА не соответствуют принципу правовой определенности, допускают возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведут к произволу и коррупции. Кроме того, органы управления адвокатским сообществом произвольно выходят за рамки, установленные законодателем.
Адвокатская палата Московской области в сентябре 2016 года лишила Трунова статуса адвоката за нарушение им норм профессиональной этики. 30 декабря Лефортовский суд Москвы отменил это решение и вернул Трунову статус адвоката. Адвокатская палата намерена обжаловать это решение.