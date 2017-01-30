Роскомнадзор заблокирует 31 сайт, где был нелегально выложен фильм "Притяжение" Бондарчука

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Роскомнадзором будет заблокирован 31 сайт, на котором был нелегально размещен фильм Федора Бондарчука "Притяжение", который вышел в российский прокат 26 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что Роскомнадзор предпринимает меры реагирования в отношении 231 ресурса, незаконно распространяющего в интернете копии фильма "Притяжение". Также уточняется, что Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав ООО "Арт Пикчерс Студия" в отношении фильма "Притяжение" до старта кинопроката, 18 января 2017 года.
"В рамках исполнения "антипиратского" закона сайты, нелегально распространяющие фильм "Притяжение", получают уведомление о необходимости удалить противоправный контент. На сегодняшний день в результате принятых мер 148 ресурсов удалили нелегальное видео после получения уведомления. Тридцать один недобросовестный ресурс блокируется, так как администрация этих сайтов не удалила пиратский контент в установленный законом срок", - говорится в сообщении Роскомнадзора. Еще по 52 ресурсам ожидается ликвидация пиратского контента (срок блокировки - 31 января).
По данным ведомства, в основном в сети распространяются экранные копии фильма низкого качества. Средняя скорость исполнения уведомлений Роскомнадзора администрациями сайтов - 2,5 часа.
Лента "Притяжение" вышла в прокат в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. По сюжету картины, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации населения. Критики назвали новую работу Бондарчука "первым большим русским фильмом об инопланетном вторжении".
Главные роли в ленте исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. Над визуальными эффектами работала студия Main Road Post, саунд-дизайнером картины выступил новозеландец Дэйв Уайтхед ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район № 9").